Endecken Sie den Rhytmus Ihrers Körpers: Bodypercussion ist Rhythmusspaß in der Gruppe, ist Gemeinschaft undKommunikation mit Bewegung und Stimme, ist Entspannung, Vergnügen, Schulung der Aufmerksamkeit, Konzentration -und Koordination - und das alles allein mit unserem Körper.In seinem Buch zur „Weltgeschichte des Tanzes“ spricht Curt Sachs von der ekstatischen Kraft, die mit dem Gebrauch von Hand und Fuss als „Schallwerkzeugen“ verbunden ist. Bodypercussion hilft uns, vollkommen abzuschalten und das Denken loszulassen.Wir werden uns mit den verschiedenen Elementen der Körperschlagtechniken vertraut machen, um sie dann beim Einüben eines improvisierten oder traditionellen Rhythmus anzuwenden. Dabei wird der Spass nicht zu kurz kommen.Dieser Kurs richtet sich an experimentierfreudige Menschen. Er ist besonders geeignet als Erweiterung und Vertiefung ihrer rhythmischen Ausdrucksfähigkeit für Leute die das Trommeln, Schlagzeug spielen oder ein anderes Instrument erlernen. Auch ideal für Leute die mit Ihrer Stimme eine Bereicherung erfahren wollen.Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.Termine in der Region Hannover bitte erfragen