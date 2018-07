Der neue "gersthofer" ist da! Hier die Ausgabe für Juli kostenlos online lesen und herunterladen!

Nächste Ausgabe: 4. August 2018Redaktionsschluss: 23. Juli 2018Ihr könnt hier und jetzt den „gersthofer“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Gersthofer Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Stadtmagazins „gersthofer“ beliefert. Darüber hinaus ist der „gersthofer“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Die Themen der Juli-Ausgabe im Überblick:Außerdem ist das Stadtsportfest in Gersthofen zur Zeit noch in vollem Gange und ihr könnt im "gersthofer" erfahren, wann und wo ihr im Juli noch an den sportlichen Aktionen teilnehmen könnt. Und auch die Anmeldung zum Ferienprogramm der Stadt, das Ende Juli startet, solltet ihr nicht verpassen.