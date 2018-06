Gastfamilien für deutsch-französische Jugendbegegnung gesucht

nach Gersthofen. Deshalb sucht der Verein Gastfamilien, die bereit sind, einen oder mehr französische Jugendliche für diese Woche bei sich aufzunehmen. Ideal wären Familien, die selber Kinder im Alter zwischen 13 und 19 Jahren haben, was dem Alter der französischen Gäste entsprechen würde. Ein eigenes Zimmer ist nicht zwangsläufig erforderlich, das Teilen eines Zimmers mit dem Austauschpartner ist möglich.Das Programm während der Begegnungswoche ist - wie immer - sehr interessant und abwechslungsreich und steht unter dem Motto. Die französischen und deutschen Jugendlichen fahren zusammen ins Jugendtagungshaus Schopflohe bei Öttingen, wo zweimal übernachtet wird und man sich bei gemeinsamen Aktivitäten, Spielen, Ausflügen, zusammen kochen und vieles mehr näher kommen und auch Sprachbarrieren überwinden kann.Des weiteren ist noch ein Tag in München mit Besuch im BMW Museum und im Airhop geplant. Selbstverständlich gibt es auch genügend Zeit zusammen mit der jeweiligen Gastfamilie. Die Jugendlichen, deren Familien jemanden aufnehmen, fahren bei diesen Unternehmungen kostenfrei mit und sie haben dann auch die Gelegenheit, beim Gegenbesuch in dennach Nogent-sur-Oise teilzunehmen.