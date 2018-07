Gersthofen live – Die achte kulturina lockt wieder mit einem vielseitigen Programm

Drei Tage, drei Bühnen und jede Menge Kultur, Kulinarik und Kunst – und das alles mitten in Gersthofen. Bereits zum achten Mal findet das Innenstadtfest kulturina in diesem Jahr statt und das Gersthofer Zentrum um Stadthalle, Ballonmuseum und City Center wird zur Festival- und Flaniermeile. Am ersten Augustwochenende,, warten ein hochwertiges Angebot und ein vielseitiges Programm auf die Bürger und Besucher Gersthofens. Bars und Essensstände von regionalen Gastronomen und Vereinen sorgen mit abwechslungsreichen kulinarischen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl. Zahlreiche Infostände laden zum Verweilen ein und auch für die Kinder ist jede Menge Action geboten, z. B. an der Kletterwand oder beim Bungee Trampolin.Sportlich geht es unter anderem auch wieder beim legendärenim Ballonmuseum zu, der am Samstag ausgetragen wird.Weiteres Highlight sind wie in jedem Jahr die zahlreichen musikalischen und künstlerischen Darbietungen von nationalen und internationalen Künstlern. An den drei Tagen sind auf dem Festivalgelände auf den Bühnen am Rathausplatz, am Stadtpark und am Wasserturm sowie auf der Piazza und im Ballonmuseum Konzerte, Kabarett, Street Art, Akrobatik, Ausstellungen und vieles mehr geboten.Bei der Live-Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei – von Liedermachern und Musik-Kabarettisten über Rock, Pop und Jazz bis hin zu Funk und Electro. Dieses Jahr gibt es amunter anderemzu hören undselbstverfassten Pop-Rock aus der Region zum Besten. Wer auf Soul, Blues oder Reggae steht, sollte dieam, den Auftritt vonoder die südtiroler Formationnicht verpassen, die amfür internationales Flair sorgt.Nicht nur das Tanzbein wird beansprucht, sondern auch die Lachmuskeln kommen nicht zu kurz: für kabarettistische Glanzpunkte sorgenamundAuch im Ballonmuseum ist so einiges geboten. So findet auch dieses Jahr wieder der beliebteim Museum statt. Auch kostenlosewerden am Samstag und am Sonntag angeboten und zum Auftakt der kulturina findet amstatt. Für Kinder gibt es außerdem interessante Workshops in deroder einenSpecials sind unter anderem die Auftritte des Comedy- und Zauberkünstlersdasdas den ersten kulturina-Abend fulminant und farbenfroh ausklingen lässt.Desweiteren wartet das Programm mit mehreren Shows des südamerikanischen Straßenzirkusund Luftartistik mit einerauf – und auch aufder ortsansässigen und benachbarten Vereine kann man sich freuen.Und das alles gibt es bei freiem Eintritt! Über freiwillige Spenden freut sich jedoch der Verein Lebendige Innenstadt Gersthofen, der die kulturina mit viel Einsatz und Herzblut organisiert und realisiert.Das vollständige Programm finden Sie unter www.kulturina.de.