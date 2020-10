Es zeigt ein Gewitter, welches bei Ulm über 50 Kilometer entfernt wütete.Zwischen mir in Friedberg und dem Gewitter in Ulm sind u. a. der Hotelturm, die Basilika St. Ulrich und Afra (in der Nähe des Blitzes) und das Rathaus und der Perlachturm im ca. 8 Kilometer entfernten Augsburg zu sehen.