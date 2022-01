Vanillekipferl + Harry Potter = Partnerschaft - Drittes QR-Quiz für Familien verbindet Spaziergang durch Friedberg mit seinen Partnerstädten

Bei der Verleihung der Preise am 16. Januar im Divano bei Sankt Jakob erzählten die Kinder stolz, wie sie ihre Eltern dazu brachten, trotz Regen und Wind einen gemeinsamen Spaziergang mit dem Rätsel durch die winterliche Altstadt zu verbinden. Impulse, an der Aktion teilzunehmen, kamen auch von den Lehrern der örtlichen Grundschulen.Ein gemeinsamer Nachmittag mit den Freunden in der Vorweihnachtszeit verging so im Nu. Die Aktion erreichte Jung und Alt, denn der Teilnehmerkarte durch die Oma sei es zu verdanken, dass Anna Möck einen Gewinnerkorb entgegen nehmen durfte. Jedes Kind konnte sich auf einen individuellen Korb mit Spezialitäten der Partnerstadt, wie shortbread, lokalen Honig oder Cranberries, freuen. An diesem Vormittag wurde spürbar, wie prägend derartige Partnerschaften sein können, so erzählte eine Mutter von einem Austausch, welcher sie in den 90er Jahren nach Chippenham brachte. Noch einige Zeit später pflegte sie Kontakt zu ihrer damaligen Gastfamilie. Dieses Beispiel spiegelt die Quintessenz der Komitees wider, den stetigen interkulturellen Austausch. Jäckle und Mayer zeigten sich begeistert über die hohe Teilnehmendenzahl trotz widriger Wetterbedingungen und planen schon eine Fortsetzung um die Osterzeit. Text: Elena Mayer, Bilder: Aktiv Ring Friedberg