"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 66): Wanderung auf der riß-eiszeitlichen Merchinger Altmoränenplatte

Wir beginnen unsere Wanderung in Steindorf bei der Pfarrkirche St. Stephan. Zunächst geht es zur Hauptstraße zurück, wir überqueren sie und wandern auf dem Heinrichshofener Weg etwa 430 m nach Süden. Nach dem Ortsausgang nehmen wir die zweite Wegabbiegung nach links. An einer Feldscheune vorbei erreichen wir einen weithin sichtbaren Baum. Hier an der Landkreisgrenze biegen wir nach links ab. Der Weg führt nun ca. 1,7 km fast kerzengerade nach Osten durch die fruchtbare Hochfläche, wo früher Zuckerrüben und Kraut angebaut wurden, heute vermehrt Mais. Nach einer S-Kurve und zuletzt auf der Teerstraße erreichen wir Eresried. Nach dem vorsichtigen Überqueren der AIC18 zweigt nach ca. 220 m ein Feldweg von der Straße nach Hofhegnenberg nach links ab, überquert auf einer Brücke die Steinach, an der entlang wir nach rechts bis zur folgenden Weggabelung weiterwandern. Hier nach links und nun auf langer Strecke immer geradeaus gelangen wir wieder zur AIC18, überqueren sie und erreichen über den Weiherweg und die Hauptstraße wieder unseren Parkplatz.Mehr Infos in „Spurensuche im Wittelsbacher Land Bd. 1“, S. 24 u. 25.Weglänge: ca. 6,8 kmKartengrundlage: Geodaten@Bayerische VermessungsverwaltungText: Gabriele und Dr. Hubert RaabFotos und Grafik: Dr. Hubert Raab