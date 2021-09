Umjubelter „Friedberger Musiksommer“: Trotz Corona-Einschränkungen 1200 begeisterte Besucher

Jedes Konzert hatte seine Höhepunkte zu bieten. Aufgrund der eingeschränkten Platzkapazitäten wurde das Jazz-Konzert sogar zweimal angesetzt und erstmals gab es ein Kinderkonzert, das bei den kleinsten Besuchern ebenso gut ankam wie bei den Eltern, Omas und Opas. Der international gefeierte Bariton Roman Trekel begeisterte die Besucher gleich zweimal, beim Festkonzert und in der abschließenden Matinee.Möglich wurde dieser Erfolg zum einen durch das große künstlerische Engagement von Karl-Heinz Steffens, seiner Frau Michal Friedländer und Jazz-Arrangeur Thomas Zoller, aber auch durch die vielen fleißigen Hände im Hintergrund und die Sponsoren, ohne deren aller Engagement eine Veranstaltung dieser Dimension nicht zu bewältigen wäre. Das Festival in diesem Jahr beweise, dass Solidarität in Friedberg keine Worthülse ist, sagt Gerd Horseling, „und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft darauf zählen können, damit wir diese herrliche Symbiose aus Weltklasse-Musik und gepflegter Gastfreundschaft noch möglichst lange genießen können.“