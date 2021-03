Neuer Kirchenführer St. Jakob zum Lesen oder Hören: Entdecken Sie die Stadtpfarrkirche!

Was genau die Stadtpfarrkirche im Zentrum der Stadt alles zu bieten hat, erläutert ein neuer Kirchenführer, der dort kostenlos ausliegt. Stadtpfarrer P. Steffen Brühl, Dr. Hubert Raab und Armin Rabl haben die Redaktion dieses handlichen Werks übernommen und damit eine praktikable Möglichkeit geschaffen, sich die Stadtpfarrkirche zu erschließen, aber auch das Wesen dieser Kirche zu erfassen. „Die Stadtpfarrkirche St. Jakob möchte in vielen Bildern eine Geschichte erzählen: Die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und die Jakobskirche möchte uns einen Raum schenken, wo wir dieser Liebesbeziehung Gott-Mensch näher kommen können“, erklärt Stadtpfarrer Steffen Brühl.Auf 32 Seiten erfährt der Kirchenbesucher viel Wissenswertes zur Geschichte und Ausstattung der Jakobskirche – reich bebildert und interessant zu lesen. So kann man sich bei einem individuellen Rundgang über Details zur Außengestaltung informieren, aber auch das Konzept der Fresken im Innenraum, verschiedene Symbole oder Zeichen oder die Präsenz des Heiligen Vinzenz Pallottis in der Kirchenbank verstehen lernen und vieles mehr. Hier etwas Zeit zu investieren, lohnt sich in jeder Hinsicht. Denn Pater Steffen Brühl unterstreicht, worum es den Kirchen gehe: Sie wollen Orte mitten unter den Menschen sein, die reserviert sind für die Einkehr, das Durchatmen und Zur-Ruhe-Kommen, das Da-Sein vor Gott.Wer lieber hören als lesen mag, kann zudem täglich um 12:15 Uhr sowie samstags und sonntags auch um 15 Uhr an einer Audiokirchenführung teilnehmen. Stadtpfarrer Steffen Brühl und Armin Rabl nehmen die Besucher über die Lautsprecheranlage immer eine Dreiviertelstunde lang akustisch mit und erläutern das, was es im Inneren der Jakobskirche alles zu entdecken gibt.