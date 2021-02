Musik für Liebende und Verliebte – Eine kirchenmusikalische Andacht zum Valentinstag Sonntag, 14. Februar, 16 Uhr – Wallfahrtskirche Herrgottsruh, Friedberg.

Die Ausführenden:Zusammen mit Plomer werden drei Stipendiaten – so bezeichnet man Jungmusiker, die Musik zu ihrem Beruf machen wollen und außergewöhnliches Talent aufweisen – gefördert. Durch ein Stipendium der Yehudi Menuin Stiftung „Live Music Now“ wird ihnen die Zeit des Studiums finanziell erleichtert.Die Jungmusiker(innen) wollen ihr Können jedoch auch vor Publikum zeigen und dies ist in Pandemiezeiten sehr schwierig. Ein herzliches Vergelt`s Gott daher vorab der Wallfahrtsleitung von Herrgottsruh, die dieses Ansinnen innerhalb einer Andacht zum Fest des heiligen Valentin ermöglicht. Musiker aus verschiedenen Ländern Europas, die nur eines verbindet, nämlich ihre Leidenschaft zur Musik, verschenken ihre Melodien an uns alle.Wahrhaft ein tolles Geschenk in unserer derzeitigen Zeit.Lisa Riepl, Klarinette, studiert seit 2014 bei Prof. Harald Harrer am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Im Sommer 2018 schloss sie den Bachelor of Music mit Bestnote ab und setzt ihr Studium seither im Master of Music fort. Meisterkurse u.a. bei Andreas Schablas, Norbert Kaiser, Thomas Lindhorst und Antonio Fraioli. Bei verschiedenen Wettbewerben gewann sie mehrere Preise und ist seit 2017 Stipendiatin bei Yehudi Menuhin - Live Music Now Augsburg e.V.Der Posaunist Jakob Grimm kommt aus München und studiert an der dortigen Musikhochschule. Zur Zeit steht er unmittelbar vor seinem Master. Er war unter anderem Mitglied im beim Bundesjazzorchester und wird von den „großen Münchner Orchestern“ immer wieder als Aushilfe angefragt. Als Mitglied und Arrangeur von Munich Tetra Brass erhielt er Stipendien aus vielen europäischen Ländern wie auch von der Yehudi Menuin Livemusic Now Stiftung e.V. in AugsburgDie Cellistin Theresa Álvarez Garcia wurde 1994 in Salamanca, Spanien, geboren und studierte am dortigen Konservatorium. Bereits mit 20 Jahren begann sie ihr Bachelorstudium in Spanien. Seit Herbst 2018 studiert sie am Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg bei Professor Julius Berger. Im Jahr 2019 wurde sie als Stipendiatin bei Yehudi Menuin Live Music Now e.V. in Augsburg aufgenommen.Allgemeines zum Gedenktag.Der 14. Februar gilt nicht nur in Deutschland als Tag der Liebe und der Verliebten. Bei uns wurde dieser Tag erst nach Ende des II. Weltkrieges populär. Traditionell schenkt man sich Blumen u.a. Geschenke.Text: Roland PlomerValentin war ursprünglich Bischof von Terni in Italien. Angeblich war er auch begeisterter Gärtner, der Verliebten, die an seinem Klostergarten vorbei kamen, Blumen geschenkt hat.Um den Heiligen ranken sich viele Legenden. Er starb im Jahr 269 nach Christus als Märtyrer.Der Besucherkreis muss aufgrund der Corona Bestimmungen und des Hygienekonzeptesder Wallfahrtskirche Herrgottsruh beschränkt werden. Die Anmeldung für die kirchenmusikalische Andacht läuft ausschließlich über Roland Plomer, Tel. 0821/607761 oder roland.plomer@gmx.de