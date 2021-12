Kulturförderpreis JUNGE KUNST war trotz Corona ein sehr großer Erfolg: Der Rotary Club Friedberg zeichnet herausragende Leistungen in den Sparten Musik, Künstlerische Gestaltung und Musik aus

Die Raiffeisenkasse Kissing-Mering stiftet die Preisgelder in Höhe von 5.000 €. Zahlreiche Sponsoren unterstützen die Umsetzung des Wettbewerbs. Unabhängige Jurys aus den einzelnen Fachbereichen bewerten die eingereichten Arbeiten.Nachdem der Wettbewerb im Jahr 2020 coronabedingt ausgefallen war, war die Resonanz der Jugendlichen in diesem Jahr sehr hoch. Die Preisverleihung konnte aufgrund der Pandemie leider nicht in der Öffentlichkeit stattfinden.Allein 19 junge Musiker mit 8 verschiedenen Instrumenten zeigten in einem 10-minütigen Vorspiel Ende Oktober beachtliches Können. Beeindruckend, auf welch hohem Niveau die jungen Musiker*innen sich präsentierten: Gitarre, Violoncello, Violine, Querflöte – das sind die Instrumente, die die Preisträger mit Bravour beherrschen. Und wieder kam der Träger des 1. Preises aus der Gitarrenschule Stefan Schmidt: Jacob Kramer aus Friedberg überzeugte durch seine reife musikalische Darbietung. Wie schade, dass es keine Preisverleihung gab, bei der die Öffentlichkeit in den Genuss der musikalischen Leistungen kam. Insbesondere der musikalische Nachwuchs erspielte sich eine große Aufmerksamkeit, was die Jury veranlasste, 5 Jugendliche im Alter von 11 Jahren mit jeweils einem Anerkennungspreis und dem Titel „Young Artist“ auszuzeichnen.In der Sparte Literatur waren die Teilnehmer*innen gefordert, zum Thema "Hinter dem Horizont geht es weiter…" (frei nach Udo Lindenberg) das Jahr der Pandemie sprachlich aufzuarbeiten. Die Jury schreibt zum Text des Trägers des ersten Preisträgers Thadeus Henschel aus Mering: „…dies ist eine fast schon philosophische Betrachtung des Themas.“ Weiter heißt es: …. Anhand genauer Wegbeschreibungen, zahlreicher sehr detailgenau verwendeter Adjektive, witzigen Wortspielen und einer originellen Schreibweise, die mitunter flapsig wirkt und den Leser amüsiert. Der Verfasser hat eine genaue Beobachtungsgabe und schreibt geistreich – und das alles mit 14 Jahren!“In der 3. Sparte, dem künstlerischen Gestalten, beteiligten sich nahezu die Hälfte aller Teilnehmer*innen des Wettbewerbs – auch hier war das Thema: „Hinter dem Horizont geht es weiter…“ Die junge Künstlerin Lena Kramer aus Friedberg hat eine wunderbare, kluge Darstellung für den Begriff Hoffnung, auf die sie sich stützt - im Angesicht der aktuellen Weltsituation - geschaffen.Alle Arbeiten sollen im Frühjahr in einer Ausstellung in der Raiffeisenkasse Kissing-Mering in Mering sowie im Divano in Friedberg präsentiert werden, dazu gibt es ein Konzert der Preisträger*innen der Sparte Musik sowie Lesungen aus den prämierten Texten. Dies wird die Künstler*innen, ihre Eltern und Freunde darüber hinweg trösten, dass die Urkunden und Ehrungen leider nur per Post versendet werden konnten.1. Jacob Kramer, Gitarre / Friedberg2. Linda Bernert, Gitarre / FriedbergThadeus Henschel, Violoncello /Mering3. Katja Graf , Querflöte / FriedbergJoshua Fritz, Violine / FriedbergKonstantin Kreft , KlavierFrancesco Ciliberto, FagottHelena Müller, GitarreLudwig Henschel, ViolineKorbinian Möck, Gitarre1. Kramer Lena, Friedberg2. Hysam Ahmedy, Friedberg3. Jakob Grimm, DasingAnerkennungspreis: Helena von Ciriacy-WantropFabian MairgüntherTheresa WeighardtMadleen WillibaldLiteratur: 1. Thadeus Henschel, Mering2. Sophie Tränkl, Kissing undJohanna Schnitzhofer, FriedbergAnerkennungspreis: Ida WeighardtSarah Kellmann