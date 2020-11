KONZERTE IN DER WEIHNACHTSZEIT 2020 an der Wallfahrtskirche Herrgottsruh, Friedberg

Wir sagen euch an den lieben AdventAlte und neue Adventslieder, interpretiert vom Countertenor Anselm Wohlfarth und Roland Plomer an der Orgel und am Piano.Eintritt ist frei, um einen Unkostenbeitrag wird gebeten.Anmeldung über R. Plomer, Tel. 0821 / 607761 oder roland.plomer@gmx.demit der Hofmark Musik, dem Gempfinger Viergesang und Roland Plomer an der OrgelSprecher: Martin Fogt vom Bayerischen RundfunkEUR 15,-Wie schon im vergangenen Jahr werden auch dieses Jahr die Instrumentalgruppe Hofmark Musik sowie der Gempfinger Viergesang die Besucher mit volksmusikalischen Liedern und Instrumentalstücken auf das Weihnachtsfest einstimmen. Dabei werden auch die Besucher aktiv mit einbezogen, unterstützt vom Organisten Roland Plomer.Wegen der derzeit herrschenden Corona Bestimmungen werden nur ca. 100 Plätze vergeben.Kartenvorverkauf mit Bekanntgabe der Adresse ist nur über Vocalissimo, Ltg. Roland Plomer möglich. Die Karten werden danach zugesendet.Diese seit 10 Jahren bei freiem Eintritt stattfindende Veranstaltung richtet sich besonders an alle Freunde traditioneller Weihnachtslieder.Mitwirkende sind die bekannte Sängerin Vanessa Fasoli, der Trompeter Andreas Bolleininger, der Hornist Martin Negele sowie Roland Plomer an der Orgel und am Piano.Anmeldung hierzu über Roland Plomer, Tel. 0821 / 607761 oder roland.plomer@gmx.de