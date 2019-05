Kleider machen Leute - Vorfreude auf die Friedberger Zeit 2019

Friedberg : Friedberger Zeit |

Zurück in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts geht die Reise beim Historischen Friedberger Altstadtfest. Vom 12. bis zum 21. Juli 2019 wird gefeiert.

Zehn Tage im Juli wird in der altbayerischen Herzogstadt Friedberg die Zeit zwischen 1680 und 1790 wieder lebendig. An historisch angepassten Ständen gibt es zeitgemäße Speisen und Getränke im Geschirr der damaligen Zeit. Handwerker, Vereine, Tanz- und Musikgruppen präsentieren ihre Arbeit und Dabietungen. Auch Festbesucher werden der damaligen Epoche gemäß gekleidet zu sehen sein.Seit 1989 findet im Dreijahres-RhythmusFr das Historische Friedberger Altstadtfest statt. Mittlerweile ist es den Festbesuchern schon zur eigenen Pflicht geworden, sich während der Festtage in historischen Gewänder zu kleiden. In der Stoffstube zur Friedberger Zeit können Stoffe und Schnittmuster erworben werden. Auf die historische Richtigkeit der Gewänder wird bei der Veranstaltung großer Wert gelegt. Die Modegrafikerinhat die Schnittmuster nach den Vorgaben aus dem 18. Jahrhundert gefertigt. Unter der Pflicht zu historientreuer Fertigung kann jeder Besucher selbst wählen, in welchen Gewand er die Friedberger Zeit verbringen will. Schnitte und Stoffe gibt es für Gewänder von Knechten, Bauern, Wirten, Bäckern, Bierbrauern, Handwerkern, Kaufmännern oder Bürgern. Auch eine standesgemäße Kopfbedeckung galt in der Zeit als Pflicht. Die Stoffstube zur Fertigung der Hauben für die Frauen Nähkurse an.Mit der Unterstützung der Friedberger Schneidermeisterinund zahlreichen Friedberger Bürgerinnen und Bürgern können wir schon heute einen Blick auf ausgewählte Gewänder werfen. Freuen wir uns auf eine Friedberger Zeit 2019.Text: Franz SchererBilder: FSeventfoto, Franz und Sabina SchererModels: Viktoria und Nick Jenne - danke für die professionelle Zusammenarbeit!