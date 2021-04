"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 55): Maiwanderung zur Marienkapelle bei Sirchenried

Der gemeindeeigene Parkplatz am Supermarkt in Ried bietet sich als Ausgangspunkt an. Auf der Hauptstraße nach links zweigt bald nach der Sportheimstraße der Högelweg ab (linker Weg!). Über eine Kuppe mit schöner Aussicht nach Maria Zell, Zillenberg und vor uns Sirchenried und bei Föhn auf die Alpen erreichen wir die Kreisstraße AIC 14. Nach rechts führt ein Fuß- und Radweg direkt zur Marienkapelle. Von hier wandern wir in Richtung Sirchenried weiter und wenden uns nach den ersten Häusern nach rechts auf einen Feldweg. Ein schöner Hohlweg mit einem Kreuz führt auf eine Anhöhe, von wo wir erneut einen herrlichen Rundblick genießen können. Nun bergab zweigt nach einer Hecke nach rechts ein Feldweg ab. Nach einer Kurve erreichen wir eine Kreuzung, an der wir rechts abbiegen und direkt über die Goldwiesen- und Ringstraße auf die Sirchenrieder Straße stoßen. Hier nach links erreichen wir über die unbedingt sehenswerte neugotische Pfarrkirche St. Walburga unseren Ausgangspunkt.Infos: Kapellen im Wittelsbacher LandWeglänge: ca. kmKartengrundlage: Geodaten@Bayerische VermessungsverwaltungText: Gabriele und Dr. Hubert RaabFotos und Grafik: Dr. Hubert Raab