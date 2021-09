Burak Çebi und Anne Steffens – Kunst wohnt in Friedberg

Friedberg : DIVANO |

In ihrem Haus in Friedberg treffen wir Burak Çebi und Anne Steffens. Bei angenehmer Atmosphäre unterhalten wir uns mit dem bekannten Pianisten der klassischen Musik und der renommierten Sopranistin über ihren musikalischen Werdegang und ihre Projekte in der nahen Zukunft.

Burak Çebi – „Zwei Welten wohnen in meiner Seele“

Anne Steffens: Über den Turnsport zur klassischen Musik

Çebi stammt aus einer türkischen Musikerfamilie mit tiefen und weitreichenden Wurzeln in der westlichen klassischen Tradition. Mit 18 Jahren zog Burak Çebi für ein Klavierstudium nach Deutschland. Währen der Studienzeit reifte bei ihm der Entschluss in Deutschland zu bleiben und seine künstlerische Laufbahn hier weiter zu führen. Das Studium an der Meisterklasse der Hochschule für Musik in Nürnberg schloss er mit dem Solistendiplom ab. Seine musikalische Laufbahn begann Burak Çebi als Konzertpianist in Berlin mit erfolgreichen Soloauftritten. Er erhielt den ersten Preis beim Orchestra Sion International Piano Competition 2013 in İstanbul, den zweiten Preis beim Forum Orihuela 2016 in Spanien und den zweiten Preis bei der IMA Inharmonia 2016 in Rimini, Italien. „Zwei Hälften“ habe seine Seele, gesteht uns der sympathische Konzertpianist, „die eine ist von der türkischen Kultur geprägt, die andere von der deutschen.“Während der „stillen Zeit“ der Corona-Pandemie reifte bei Burak Çebi der Entschluss zur Arbeit an seinem aktuellen Projekt. Die musikalische Vereinigung beider Musikkulturen spiegeln sich in dieser Arbeit wieder. Çebi lässt die große B-Dur Sonate von Schubert auf verschiedene Klavier-Miniaturen der bekanntesten Türkischen Komponisten des 20. Jahrhunderts treffen. Als Brücke beider Kulturen verbindet er beide Kulturen mit einem selbst komponierten Stück. Als Aufnahmeort ist der renommierte „Reitstadel” in Neumarkt vorgesehen, der mit seiner unvergleichlichen Akustik ideal für Tonaufnahmen ist und in den letzten Jahren bedeutende Künstler wie Christian Zacharias, Alfred Brendel, Mischa Maisky, Thomas Quasthoff, Gidon Kremer, Andras Schiff und viele andere angezogen hat. „Ich habe da im Jahr 2010 einen Klavierabend gespielt und war so angetan, dass ich mein erstes Album unbedingt auch dort aufnehmen wollte“ freut sich Çebi auf die Umsetzung seiner Idee.Burak Çebi wird am 30. Oktober 2021 ein Klavierkonzert im Divano in Friedberg geben.Ein festes, freundschaftliches Band verknüpft die Eheleute Martha und Franz Reißner mit der angesehenen Sopranistin Anne Steffens. Die Tochter des Initiators des Friedberger Musiksommers, des weltbekannten Dirigenten und Träger des Bundesverdienstkreuzes Karl-Heinz Steffens, turnte unter der Trainerschaft der Reißners als junges Mädchen in der Turngruppenmeisterschaft bis zur Deutschen Meisterschaft (TGM-Gruppe) des TSV Friedberg.Anne Steffens begann ihre Gesangsausbildung zunächst an der Hochschule für Musik Nürnberg bei Kammersänger Prof. Siegfried Jerusalem und führte diese anschließend an der Universität der Künste – Berlin bei Prof. Julie Kaufmann fort. In Berlin lernten sich Anne Steffens und Burak Çebi kennen und lieben. Von Beginn an waren die beiden mit ihren gemeinsamen Auftritten ein festes Team.Ihr auf der Bühne gesungenes Repertoire reicht von der Barockmusik bis hin zur Moderne. Zu ihren bisher wichtigsten Rollen zählen unter anderem die Julia de Weert aus "Der Vetter aus Dingsda" (E. Künneke), Gretel in Humperdincks "Hänsel und Gretel, Rosina aus "Il Barbiere di Siviglia" (G. Rossini), Prinzessin Laya und Bessie Worthington in Paul Abrahams "Die Blume von Hawaii", die Erste Dame Anne Steffens und in Mozarts "Die Zauberflöte", Caligula in "Germanicus" von G.P. Telemann, sowie die Ernestine in J. Offenbachs Einakter "Salon Pitzelberger".Ihre ersten beruflichen Schritte machte Anne Steffens 2012 an der Kammeroper München als Beatrice Rasponi in dem Mozart Pasticcio "Der Diener zweier Herren", sowie als Amy Spettigue in der Operette "Charleys Tante". Ihre Engagements führten die junge Sängerin u.a. bereits ans Mecklenburgische Staatstheater - Schwerin, das Volkstheater Rostock, das Stadttheater Pforzheim, das Theater Osnabrück, das Cuvilliés Theater in München, das Teatro Poliziano Montepulciano, den großen RBB-Sendesaal Berlin, den Frankenfestspielen, sowie zu den Internationalen Festtagen Alter Musik nach Nürnberg.In der harmonischen Umgebung ihres Hauses in Friedberg sind Anne Steffens und Burak Çebi heute stolze Eltern ihres Sohnes Luca. Nach der Elternzeit stand Anne gleich wieder im Primzregententheater München mit Charleys Tante auf der Bühne.Wir durften ein weltoffenes, sympathisches Paar in ihrer privaten Umgebung kennen lernen. Wieder einmal erlebten wir den erfrischenden Gegensatz von Menschen, die auf den Brettern der Welt zuhause sind, als harmonische Familie mit viel Freude am Leben. Wir wünschen Burak Çebi und Anne Steffens für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und verknüpfen damit auch ihrer beiden Wünsche auf volle Konzertsäle nach den oft traurigen Einschränkungen durch die Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie.