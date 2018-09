Bürgernetz Friedberg bietet ehrenamtlichen Fahrdienst für das Mittwochs-Café an

Die Teilnahme am kulturellen Leben und der Kontakt zu Gleichaltrigen gehört für Senior/-innen zur Führung eines menschenwürdigen Lebens. Christine Brookmann, Koordinatorin der Nachbarschaftshilfe im Bürgernetz Friedberg, hat daher einen ehrenamtlichen und kostenlosen (bzw. auf Spendenbasis) Fahrdienst für ältere Menschen organisiert, die am Mittwoch Nachmittag ins Bürgernetz-Café kommen möchten und die nicht gut zu Fuß sind oder deren Mobilität aus anderen Gründen stark eingeschränkt ist. Die Einrichtung eines solchen Fahrdienstes hält sie als weiteren festen Bestandteil der Nachbarschaftshilfe für sinnvoll und zukunftweisend. Denn immer mehr Senior/-innen sind auf die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer angewiesen, wenn sie zum Beispiel einfach nur einmal an einer gemütlichen Kaffeerunde teilnehmen möchten.Für den Fahrdienst zum Mittwochs-Cafè ins Bürgernetz Friedberg können sich die Seniorinnen und Senioren bei der ehrenamtlichen Koordination anmelden. Das Telefon ist ausschließlich jeden Montag von 15.00 bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer 0821-43010063 besetzt.Sie möchten sich auch ehrenamtlich engagieren? Für den Fahrdienst am Mittwoch Nachmittag bzw. für eine eventuelle Erweiterung des Fahrdienstes für weitere Veranstaltungen des Bürgernetzes z.B. Fahrdienste zum Einkaufen, Arzt, etc. werden weitere ehrenamtliche Helfer/innen wie Fahrer/innen und Personen, welche die Fahrtbuchungen telefonisch entgegennehmen gesucht. Voraussetzungen für den Einsatz sind ein eigenes Auto, Fahrpraxis und natürlich auch Zeit und Geduld im Umgang mit älteren Menschen. Der Versicherungsschutz für die Ehrenamtlichen ist gewährleistet.Wer sich beim Fahrdienst oder auch anderweitig einbringen möchte ist herzlich willkommen, bitte im Bürgernetz Friedberg melden, Hermann-Löns-Str. 6, 86316 Friedberg, Tel. 0821-2689129.