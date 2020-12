Betreutes Wohnen Fichtepark: seniorengerechtes Wohnen und soziale Betreuung – jetzt vom BRK

So bietet der Fichtepark hervorragende Voraussetzungen für seniorengerechtes Wohnen: Alleinstehende und Ehepaare können hier in einem guten Umfeld ihren Lebensabend verbringen. Für Notfälle steht in jeder Wohnung ein Hausnotrufsystem zur Verfügung. Zusätzlich können die Bewohner Serviceleistungen für Haushalt, Pflege u.v.m. je nach Wunsch und Bedarf in Anspruch nehmen. Das sind wichtige Faktoren für ältere Menschen, die Sicherheit suchen, bevor sie pflegebedürftig sind.Auch die soziale Betreuung und Beratung ist ein wesentlicher Baustein im Betreuten Wohnen. Ab Januar 2021 ist im Fichtepark dafür das BRK zuständig. Günther Riebel und Beate Kaul, Vorstände der Baugenossenschaft Friedberg, die die Eigentümeranlage verwaltet, freuen sich, dass sie mit dem BRK Kreisverband Augsburg-Land einen erfahrenen Partner für den Fichtepark gewinnen konnten. Dieser verfügt über „langjährige Kompetenz im Seniorenwohnen, bei dem das eigenständige Wohnen bestmöglich gefördert wird“, erklärt Paul Steidle, Vorstandsvorsitzender vom BRK Augsburg-Land. Auch in Friedberg kümmern sich nun die Fachkräfte des BRK um die Bewohner, beispielsweise wenn es um die Beratung und Organisation von Hilfen geht, die es erleichtern, den Alltag zu bewältigen. Das kann ein Einkaufs-, Putz- oder Pflegedienst sein. Auch für Bewegungsangebote, für kulturelle Angebote, Veranstaltungen oder Feste sind sie zuständig, die 2021 hoffentlich wieder stattfinden können.