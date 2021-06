Stadtführung: das alte Handwerk

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Viele Straßennamen in Friedberg

spiegeln historische Handwerksberufe wieder. So findet man in Friedberg die Straße "Am Gerberweg" doch kaum einer weiß mehr, welches alte Berufsbild sich dahinter versteckt. Viele Handwerksberufe sind heute ganz verschwunden. Bei dem Stadtrundgang werden bauliche Eigenheiten von Häusern, sowie soziale und kulturelle Aspekte wie Ausbildung, Wanderschaft, Zunft und Gesellenvereinigung, Frauenarbeit und Werkzeuge beleuchtet. Das Bild von P. Kleist entstand bei der "Friedberger Zeit" und zeigt Zimmerer bei der Arbeit.Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Derzeit besteht Maskenpflicht. Die Führung ist kostenfrei.Veranstalter: Stadt Friedberg, TouristinformationAnmeldung unter touristinfo@friedberg.deTel 0821-6002-451; -450; -436