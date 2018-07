So farbenfroh präsentiert sich der Friedberger Stadtgarten nur einmal im Jahr!

Friedberg : Stadtgarten |

Rothenberger Senioren unterwegs

„Bunt, abwechslungsreich – ein Genuss fürs Auge“ – so beschrieben die Bewohnerinnen des Hauses das, was sie an kunsthandwerklichen Töpferwaren beim Besuch des 15. Friedberger Sonnwend-Töpfermarktes zu sehen bekamen. Der Anblick der vielen, in verschiedenen Farben und Formen gefertigten Gebrauchsgegenstände und deren dekorative Präsentation, Originelles für den Garten, aber auch moderne Keramik begeisterten die Teilnehmerinnen. Alle waren sich deshalb einig: „gerne nächstes Jahr wieder“.Text/Fotos: Eva Hanft-Oellrich (AWO Betreuungsteam)