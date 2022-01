Sabinas Kochstudio: Sabinas Nussecken

Friedberg : Sabinas Kochstudio |

Zum Verwerten der Nussreste vergangener Backfeten eignen sich ausgezeichnet die Nussecken aus Sabinas Kochstudio. Das sprichwörtliche „Dauergebäck“ ist lange haltbar und stets eine willkommene, süße Überraschung zu jeder Gelegenheit.

300g Mehl

1TL Backpulver

125g Zucker

25g Vanillezucker

2 Eier

125g Butter

200g Preiselbeeren

200g Butter

200g Zucker

25g Vanillezucker

6 EL Wasser

200g Haselnüsse gemahlen

200g Mandeln gemahlen

50g Pistatien

200g Kuvertüre

Die Zutaten vom Boden zu einem glatten Mürbeteig verkneten. Zu einer Kugel formen und 1 Stunde ruhen lassen.Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Mürbeteig auf dem Backpapier ohne Rand ausrollen. Die Preiselbeeren über dem Mürbeteig verstreichen. Die Butter in einer Pfanne schmelzen. Den Zucker und Vanillezucker zugeben und rühren bis der Zucker gelöst ist. Die Nüsse und das Wasser dazu geben und alles gründlich mischen.Die Nussmasse eßlöffelweiße über den Preiselbeeren verteilen und glatt streichen. Mit einigen gehackten Haselnüssen bestreuen und leicht andrücken. Die Nussecken bei 175 C° 45 Minuten goldbraun backen.Leicht ausgekühlt zuerst in Würfel schneiden, dann zu Dreiecken. Ganz ausgekühlt die Spitzen mit geschmolzener Kuvertüre bestreichen. Die frisch schokolierten Nussecken zum Trocknen auf ein Backpapier setzen.Keep on cooking!