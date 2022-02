Hier wohnt der Alpenverein Friedberg.



Seit September 2021 hat das Vereinshaus des Friedberger Alpenvereins in der Schmiedgasse in Friedberg ein altstadtgerechtes Namensschild aus Marmor. Den grafischen Entwurf hat Tamara Schallmair gestaltet, Steinmetz Markus Seidl hat das Relief und die Hausnummer gefertigt, und Stuckateur Stefan Pauer hat beides fachgerecht in die Hauswand eingeputzt. Die Arbeitsleistungen wurden ehrenamtlich und kostenlos erbracht.