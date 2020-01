Stadtsparkasse Augsburg unterstützt THW Ortgsgruppe Friedberg mit großer Spende

Friedberg : THW Friedberg |

Dem Tieflader aus dem Fuhrpark der Ortsgruppe Friedberg des Technischen Hilfswerks (THW) wurde mit seinem Baujahr 1965 die Straßenverkehrszulassung vom TÜV nicht mehr genehmigt. Die Stadtsparkasse Augsburg hat nun mit einer großen Sachspende die Kosten für die Beschaffung eines neuen Tiefladers übernommen.

Im Rahmen einer kleinen Feier hat der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg,den neuen Tieflader im Hof der Stadtsparkasse Augsburg in der Halderstraße offiziell an den 1. THW-Vorstandübergeben. „In vielen Einsatzbereichen ist der Tieflader für das THW ein äußerst wichtiges Transportmittel“, so Tobias Hartmann. Zum schnellen Abstützen von Wänden und Decken muß das EinsatzGerüstSystem (EGS) transportiert werden, Sandsäcke und Gitterboxen, der Stapler oder Beleuchtungsmaterial werden zu den Einsatzorten befördert. Auch zum Abtransport defekter THW-Fahrzeuge und -Anhänger wird der Tieflader eingesetzt.„Seit 1963 betreut der Ortsverband Friedberg den Landkreis Aichach-Friedberg. In Notfällen steht der Technische Zug mit Fachgruppe Logistik-Verpflegung zusammen mit den örtlichen Behörden wie Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst den Menschen im Wittelsbacher Land zu Verfügung. Etwa 35 THWler und zusätzlich 10 Jugendliche engagieren sich derzeit im Ortsverband Friedberg. Der Ortsverband ist mit zehn weiteren Ortsverbänden im Geschäftsführerbereich München organisiert. Zusammen mit diesen kann aus dem vollem Pool des THW-Leistungsspektrums geschöpft werden.“ (Quelle: THW-Website)Text: Franz SchererFotos: Franz Scherer, FSeventfotoHersteller: Müller MittertalBaujahr: 2005Nutzlast: 9,9tMaße (hxlxb): 4,20m x 6,20, x 2,55mKosten: 8.064,29€