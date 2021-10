Wegen der leicht schwankenden Geschwindigkeit der Erde auf ihrer elliptischen Bahn um die Sonne, kann der späteste Sonnenuntergang etwa am 25. Juni beobachtet werden; der früheste um den 14. Dezember herum. Wegen des Tiefstands der Sonne und der damit einhergehenden Streuung von kleinen Partikeln in der Atmosphäre, kann es beim Sonnenuntergang zu beeindruckenden Farbspielen in Rottönen, aber auch zu Violett-, Gelb- oder gar Grüntönen kommen.