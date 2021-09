Der Winterapfel 'Kaiser Wilhelm' ist eine seit 1864 bekannte und eine der beliebtesten alten Apfelsorten. Sie stammt aus dem Bergischen Land. Die Ernte wird Ende September vorgenommen und von Oktober bis April können die Früchte eingelagert werden. Bei der Einlagerung muss man darauf achten, dass diese nicht zu lange stattfindet, da die Früchte sonst mürbe werden könnten.Einige heimische Winterapfel-Sorten sind:Berlepsch: Der Berlepsch ist eine alte Apfelsorte, die ihren frischen Geschmack lange hält und daher gut lagerbar ist. Geerntet wird der Berlepsch bis Mitte Oktober, genussreif ist er von Anfang Januar bis Ende März.Borsdorfer Apfel: Dazu gehören verschiedene Apfelsorten. Die bekannteste unter ihnen ist die älteste deutsche Apfelsorte Edelborsdorfer. Sie wurde im 12. Jahrhundert erstmals namentlich erwähnt.Finkenwerder Herbstprinz: Eine alten Apfelsorte von der Niederelbe, die von Oktober bis März genussreif ist. Heute ist sie fast verschwunden.Glockenapfel: Der Glockenapfel ist eine alte Winterapfelsorte mit säuerlich-erfrischendem Geschmack, die heute in ganz Deutschland angebaut wird. Sie wird im Oktober gepflückt und ist ab Dezember genussreif.Rote Sternrenette: Eine kleine rote Apfelsorte, die auch als „Weihnachtsapfel“ bekannt ist. Die Erntezeit beginnt schon Anfang September geerntet. Bis Mitte Januar sind die Äpfel genussreif, danach werden sie mehlig.Roter Eiserapfel: Hierbei handelt es sich um eine aus dem 16. Jahrhundert stammende Sorte. Die Früchte werden ab Ende Oktober gepflückt und reifen in der Lagerung dann bis Dezember. Dieser Winterapfel ist überaus lange haltbar: Früher wurde er in ausgehobenen Gruben bis in den Juli hinein gelagert.Schöner von Boskoop: Ist uns eher als Boskop bekannt und stammt ursprünglich aus den Niederlanden. Er wird aber aber auch in Deutschland angebaut. Der Boskop reift von Ende September bis Mitte Oktober und ist bis März haltbar.Topaz: Der Topaz stammt ursprünglich aus Tschechien. Er ist eine beliebte Bio-Apfelsorte, da er kaum Pflanzenschutzmittel braucht. Dieser Winterapfel ist ab Mitte Oktober pflückreif und ab Mitte Dezember genussreif.Weißer Winter-Calville: Gilt als sehr wohlschmeckende, alte Apfelsorte. Die Früchte reifen ab Oktober und sind ab Dezember genussreif.