St. Nicolai in Kalkar

HochaltarDen Auftrag für diesen großen Flügelaltar erteilte die Bruderschaft - Unserer Lieben Frau - 1488 an Meister Arnt von Zwolle. Nach dessen Tod schuf Jan van Halderen zwei Szenen der Predella (Einzug in Jerusalem, Abendmahl). Die Fertigstellung des Altares erfolgte durch Ludwig Jupan (auch Juppe aus Marburg oder Meister Loedewich genannt) im Jahre 1500. Die Flügel wurden 1506 bis 1508/09 von Jan Joest bemalt.Sieben-Schmerzen-AltarDieser Altar ist ein Werk des Henrik Douverman. Bevor er 1515 nach Kalkar kam, lernte und arbeitete er in Kleve. Von 1506 bis 1510 ging er wohl auf Wanderschaft. In Kalkar erhielt er 1518 von der Bruderschaft - Unserer Lieben Frau - den Auftrag, einen Altar auszuführen, der die Darstellung der Sieben Schmerzen Mariens enthalten sollte.GeorgsaltarIn neun Szenen wird über das Leben und das vielfältige Martyrium des heiligen Georg berichtet. Kernpunkt ist der in der Mitte, unten, dargestellte Sieg über den Drachen: St. Georg zu Pferd, die kniende Königstochter daneben.MarienaltarDie neun Gruppen stellen dar (von unten nach oben, von links nach rechts): Beschneidung Jesu, Anbetung der Könige, Darstellung im Tempel - Vermählung Josefs und Mariens, Verkündigung und Heimsuchung, Geburt Jesu - Joachim und Anna, Marias Tod, Tempelgang Mariens.Crispinus und Crispinianus-AltarDer Künstler des Altares ist Kersken von Ringenberg, der um 1510 in Kalkar lebte, als er den Auftrag für diesen Altar erhielt. Die Tracht, die die beiden tragen, dürfte dem entsprechen, was Gelehrte zu Anfang des 16. Jahrhunderts trugen. Sie blieben uns in ihrer ursprünglichen Farbgestaltung erhalten. Die heiligen Crispinus und Crispinianus sind die Schutzpatrone der Schuhmacher, Sattler, Gerber und Dekorateure.DreifaltigkeitsaltarDieser Altar stammt aus der ersten Schaffensperiode des Meisters Arnt van Tricht in Kalkar. Er dürfte um 1535 fertiggestellt worden sein.JakobusaltarIn der Mitte sehen wir die Statue des heiligen Apostels Jakobus des Älteren (Jakobus Maior) auf einem Thronsitz. Die kleineren, knieenden Figuren dürften die Stifter der Bildwerke darstellen.Die beiden anderen Heiligen, Petrus mit dem Himmelsschlüssel und Matthäus mit Buch und Hellebarde