Nicht angenehm; ich weiß wovon ich spreche!

Fängt ein Elektroauto Feuer, gilt für die Insassen im Prinzip das Gleiche wie bei dem Brand eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Sie sollten:Das Auto so schnell wie möglich verlassen und den Brand melden und darauf hinweisen, dass es sich um ein Elektroauto handelt. Dem brennenden Auto fernbleiben: Von Airbags, Stoßdämpfern und Reifen geht Gefahr aus. Sich dem gelöschten Fahrzeug nicht nähern, bis es von der Feuerwehr freigegeben ist.Die Rettungskräfte wiesen genau was nun zu tun ist:Eine größere Menge Löschwasser bereitstellen.Die Temperatur des Akkus nach dem Löschen überwachen.Einen speziellen Abtransport organisieren, der berücksichtigt, dass der Akku erneut Feuer fangen kann. Das Fahrzeug in Quarantäne lagern, um bei einer erneuten Entzündung keine anderen Fahrzeuge zu gefährden.