Leckerchen

Frühestens dann, wenn der kleine Hunger nachlässt, könnte ich entfernt daran denken. Diätassistenten sind Experten für Lebensmittel und Ernährung. Sie entwickeln Ernährungsprogramme, um bestimmte Krankheiten zu behandeln und zu verhindern, und sie informieren Einzelpersonen und Gruppen über das richtige Essen. Ihre Fähigkeiten werden in Gesundheitseinrichtungen, in der Privatwirtschaft, in Kindertagesstätten, Schulen, Universitäten, Pflegeheimen, Gefängnissen und zunehmend auch in den Medien eingesetzt.