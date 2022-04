Intervallfasten

bedeutet, dass 16 Stunden gefastet wird und acht Stunden gegessen werden darf. Während der acht Stunden dürfen zwei bis drei Mahlzeiten gegessen werden. Ich begnüge mit einer schmackhaften Mahlzeit in der Portionsgröße eines Seniorentellers. Alkohol kommt wird an besonderen Ereignistagen und am Wochenende eingenommen. Heute befinde ich mich in der 14. Woche der selbst aufgelegten Therapie. Die Jeans aus 2018 und die Hemden aus 2018 passen wieder. Nur gut so, dass ich meinen Hochzeitsanzug aus 1979 der Kleidersammlung gegeben habe. Auf das Gewicht möchte ich mich beim besten Willen nicht herunterfasten. Aber auf das Gewicht des Jahres 2015 hätte ich schon richtig Lust.Wann und wie die Zeiten für das Fasten und Essen gelegt werden, ist jedem selbst überlassen. Das wichtige ist nur, dass die 16 bzw. acht Stunden am Stück durchgezogen werden und in den 16 Stunden so gut wie keine Kalorien konsumiert werden.