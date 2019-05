Die Wollemi Pine - ein lebendes Fossil

Die Wollemie (Wollemia nobilis - benannt nach dem Fundort und dem Entdecker) wird auf 200 Mio. Jahre geschätzt und galt als ausgestorben. Sie war Teil eines Koniferenwaldes auf dem Urkontinent Gondwana und hat in ihrem unzugänglichen Habitat Jahrmillionen Jahre überlebt. Bisher konnten selbst nach intensiver Suche nicht mehr als 100 Bäume gefunden werden. Der Fundort und der Standort der Bäume werden zum Schutz streng geheim gehalten.Zum Erhalt der Pflanzen wurden Samen und Stecklinge geerntet. Die Vermehrung fand zunächst nur in den Königlichen Botanischen Gärten von Sydney statt. Im Jahr 2005 veranstaltete das bekannte Auktionshaus Sotheby`s eine erste Versteigerung von Nachzuchten. Später wurden Stecklinge auch an Botanische Gärten weltweit verteilt. Im Jahr 2008 erhielt auch der Botanische Garten der Universität Düsseldorf eine Wollemie als Geschenk.