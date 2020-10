Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau 

Noch als Nonne, hatte Katharina von Bora das Handwerk des Bierbrauens erlernt, was ihrem späteren Ehemannes sehr zu Gute kam, da der bekennende Bierliebhaber das Gebräu seiner Gattin sehr zu schätzen wusste. So schrieb er einst an seine Frau, sie möge doch „ein Pfloschen ihres Bieres zu ihm schicken so oft sie könne“. Dazu drohte er scherzhaft, er würde bei Nichterfüllung seines Wunsches „vor dem neuen Bier einfach nicht nach Hause kommen“. Nun das Martin Luther kein Kostverächter war, ist hinlänglich durch seine zahlreichen Zitate bekannt. Eins stelle ich Euch hier von meiner im Jahr 2011 erlebten Reise nach Wittenberg vor und wünsche Euch zum Reformationstag alles Gute u.a. auch einen guten Appetit!Soll der Käse etwas taugen,hab er nicht 10 000 Augenwie einst Argus. Auch nicht klein,breit und dick, so soll er sein!Kein Methusalem an Jahrenwerd er durch zu langes Sparen;nein, der Büßrin reich an Thränensoll er gleichen, Magdalenen.Habakuk einst kochte Brei,breiig nicht der Käse sei!Was man liest von Lazarus,gelte auch vom caseus:Dort hört man’s im Klageton,hier als Ruhm: »er stinket schon«.