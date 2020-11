Der Altenberger Dom am bergischen Jakobsweg 

Wer heutzutage nicht von Remscheid über Köln nach Aachen pilgern möchte, der kann sich eine sehenswerte und erholsame Wanderung von Wermelskirchen nach Odenthal gönnen.Diese ca. 20 km lange Etappe beginnt am Marktplatz von Wermelskirchen und führt hinab ins idyllische Eifgenbachtal. Der Wegbeschilderung nach geht es weiter durchs Dhünntal nach Altenberg und nach der Dombesichtigung weiter, vorbei an Schloss Strauweiler nach Odenthal mit Einkehr in die romanische Pfarrkirche von St. Pankratius.