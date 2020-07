Der Aachener Dom beherbergt Kunstschätze aus der karolingischen über die ottonische bis hin zur staufischen Epoche. Nur eine kleine Auswahl dieser Kunstwerke kann ich hier zeigen.Der Barbarossaleuchter hängt an einer 27 Meter langen Kette herab und fügt sich mit seiner Form perfekt in das Oktagon des Doms ein. Sehenswert ist der Ambo, eine aufwendige Arbeit einer Kanzel, den Heinrich II. errichten ließ. Der Marienaltar, der im 2. Weltkrieg zerstört wurde, steht wieder im alten Glanz an der Stelle, wo er hingehört. Der Hauptaltar mit Pala d′oro besteht aus 17 Einzeltafeln mit Reliefs aus getriebenem Goldblech. Der Karlsschrein in der gotischen Chorhalle des Aachener Domes entstand nach 1182 in einer Aachener Goldschmiedewerkstatt. Der mehr als zwei Meter lange Eichenholzkasten ist mit vergoldetem Silber und Edelsteinen bedeckt. Der Marienschrein beherbergt jedoch zugleich einen spirituellen Schatz in Form der vier großen Aachener Heiligtümer: Dies sind der Tradition zufolge die Windeln und das Lendentuch Jesu, das Kleid Mariens und das Enthauptungstuch Johannes’ des Täufers, die nachweislich seit dem Pestjahr 1349 alle sieben Jahre im Rahmen der Aachener Heiligtumsfahrt den Gläubigen gezeigt werden. Die doppelseitige Strahlenkranzmadonna ist seit der Spätgotik mehrfach umgearbeitet und übermalt worden.Am 20. Juli 1923 wurde durch den Stadt- und Landkreis Aachen eine Notgeld-Banknote mit dem Nennwert von 1.000.000 Mark herausgegeben. Der Aachener Dom diente als „Brennender Dom“ als Motiv. Wollen wir hoffen, dass der Dom zukünftig unter dem Schutz von Florian steht. Die Muttergottes Maria wird die Doppelrolle des Patronats verkraften.