Wenn überwiegend Frauen ihre Nasen an die Schaufensterscheiben drücken,

Für viele junge Leser wird das jetzt wie ein Märchen vorkommen, wenn sie lesen, dass ich in meiner Kinderzeit im Advent mit meinen Eltern durch eine hell erleuchtete Innenstadt geschlendert bin. An jedem Schaufenster und davon gab es hunderte standen die Kinder mit ihren Eltern und schauten sich Spielzeug, Kleider und Transistorradios, Kühlschränke und Holzschlitten an. Und wenn dann der Vater sagte, hier gehen wir jetzt rein, dann war das wie Weihnachten!Heute sieht man in den Schaufensterscheiben der Ladenlokale fast immer das Gleiche - " zu vermieten - Räumungsverkauf "