Manchmal will auch der Mann Recht haben, auch wenn er es nicht bekommt!

Sie: "Niemals, das muss ganz woanders liegen, viel weiter links. Ich erkenne da unten nichts!"Er:" Das siehst du doch deutlich am Riesenrad!"Sie: "Welches Riesenrad, ich sehe nix, zoom mal näher ran!"Foto 2 - Er: "Na, bitte, hab ich Recht oder hab ich Recht?"Sie: " Ich dachte, du wolltest zoomen, ich erkenne gar nichts!"Foto 3 - Er: "Deutlicher geht`s ja wohl nicht, da erkenne ich sogar unser Hotel!"Sie: "Das ist niemals Puerto de la Cruz, das könnte La Laguna sein!"Er: "Sag mal , bis du blind, trägst doch schon ne Brille, da unten am Hafen steht das Riesenrad!"Foto 4 - Er: " Und, wer hat jetzt die Ahnung?"Sie: "Das ist doch niemals unser Riesenrad, das sieht doch ganz anders aus!"Er: "Ich mach jetzt ein Foto und das werden wir vergrößern und dann wollen wir mal sehen!"Foto 5 - Er: "Hier, der Beweis!"Sie: "Na, und! Mach gescheite Fotos, dann kann man auch was erkennen!"Er: "Und wer hatte mal wieder Recht?"Sie: "Lass und fahren, ich muss aufs Klo!"