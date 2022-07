Hallo da draußen - Dieser Song ist nur für Dich!

Mutter denkst Du sie werden die Bomben abwerfenMutter denkst Du sie werden dieses Lied liebenMutter denkst Du sie werden mich zerbrechenMutter sollte ich eine schützende Wand bauenMutter soll ich Präsident werdenMutter soll ich dieser Regierung vertrauenMutter werden sie mich an die Front schickenIst es verschwendete ZeitKomm komm Kind Weine nichtMutter werden diese Albträume alle warMutter kannst Du all diese Ängste aufnehmenMutter kannst Du mich unter Deinen Flügeln schützenSie werden Dich nicht fallen lassen, Sing dein LiedMutter hält ihr Baby sicher und warmMutter hilft Dir diese schützende Wand zu bauenMutter denkst Du sie ist gut genug für michMutter denkst Du sie ist gefährlich für michMutter wird sie Dein Kind traurig machenMutter wird sie mein Herz brechenKomm komm und weine nicht mehrMama wird alle Frauen für Dich überprüfenMama wird verhindern das Dich schlechtes erreichtMama wartet bis Du wieder in Sicherheit bistMama findet raus wo Du bistMama hält ihr Kind gesund und sauberOo Baby Du wirst immer mein Baby bleiben für michMutter meinst Du die Mauer muss so hoch sein