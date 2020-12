2021 muss besser werden!

Der Covid-19-Erreger und die Viren, die sonst noch bekannt sind, sind nicht vom Himmel gefallen. Die Corona-Pandemie ist eine Folge menschlichen Handelns, eine Folge unserer Naturzerstörung und unseres ausbeuterischen Umgangs mit dem verbrecherischem Umgang mit unserer Erde.Bei der Zerstörung von Wäldern verändert der Mensch die gewachsenen Strukturen der Ökosysteme tiefgreifend. Millionen von Tier- und Pflanzenarten, aber auch Parasiten, Viren, Pilze und Bakterien leben allein in unseren Wäldern. Sie bilden ein Gleichgewicht mit den Arten, mit denen sie sich entwickelt haben.Der US-amerikanische Autor David Quammen schreibt in seinem Buch "Spillover" : "Wo Bäume gefällt und Wildtiere getötet werden, fliegen die lokalen Keime wie Staub umher, der aus den Trümmern aufsteigt." Fast die Hälfte der Waldfläche, die einst auf der Erde bestand, hat der Mensch bereits vernichtet. Und was hat er damit verdient, Viren und Bakterien, die sich jetzt ungefiltert auf unsere Lungen legen.