Bauhaus im Dessauer Tierpark

Anlässlich des Stadtsommers 100 bot der Dessauer Tiepark eine ganz besondere Führung an. Es hieß, die Teilnahme sei kostenlos. Was aber sollte kostenlos sein? Der Eintritt oder dieFührung? Uneinig waren sich MZ und Tierparkpersonal, wann denn die Führung beginnen soll.In der MZ wurde über den Beginn um 14 Uhr berichtet, beim Anruf im Tierpark hieß es 15 Uhr.Schließlich konnte die Tierpflegerin, Frau Schüler , nur zwei Gäste begrüßen.Trotzdem nahm sie sich die Zeit und erklärte uns in einer zweistündigen Führung, wie die verschiedenen Tierarten ihre Häuser bauen.Sie sind Meister im Hausbau. Während die Termiten "Hochhäuser" bauen, buddeln die Präriehunde Löcher, in die man kaum hineinblicken kann.Erstaunlich schwer waren kugelförmige Nester der Vögel. Sie wurden mit Erde beschwert. Andere bauen Nester mit mehreren Eingängen.Überdimensional schienen die verlassenen Nester der Wespen im Eselstall.Ein seltsamer Anblick bot sich an der Säbelschnäbleranlage.Ein Vogel auf vier Beinen? Als er sich aus dem Kniestand erhob, rannte ein kleines Kücken unter der Vogelmama hervor.Dann brach ein fürchterliches Geschrei los. Ein Vogel war zu hoch geflogen und hatte sich eigeklemmt. Schnell eilte FrauSchüler mit dem Besen zu Hilfe.Langsam beruhigte sich die Lage.Schade, dass diesen interessanten Nachmittag nicht mehr Leute erleben konnten.