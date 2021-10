Alles, was du über vegane Ernährung als Fleischliebhaber wissen musst!

Unsere Ernährung befindet sich im Wandel. Immer mehr Menschen verzichten aus verschiedenen Gründen auf Fleisch und tierische Produkte und steigen auf eine vegane Ernährung um. Was das für positive Folgen hat und warum unsere jetzige Ernährungsweise schlecht ist, erfährst du hier.



Das Besondere an der veganen Ernährung und die Maßnahmen und Methoden zu einer besseren veganen Ernährung erfährst du in dem Buch von Tabou B. B. Braun „Vegan 3.0".

Unsere Ernährung hat sich mit der Zeit drastisch verändert und auch verschlechtert. Es ging nur noch darum, Menschen den Bauch voll zu machen. Das bedeutet, den Hunger zu vermeiden. Die Rolle der Gesundheit in der Ernährung verschwand, sodass unsere Ernährung nun seit einigen Jahrzehnten für Menschen und Tiere die Hauptursache von physischen und psychischen Krankheiten aller Art geworden ist. Was wir täglich aufnehmen, um uns zu ernähren, ist extrem nährstoffarm und enthält dazu noch sehr viele Chemikalien, wertlose Nährstoffe und Müll.

Die Folge ist eine riesen Belastung für den Körper. Diese äußert sich folgendermaßen:
- Zerstörung der Darmflora,
- macht das Herz und die Leber krank,
- verschmutzt das Blut, die Blutgefäße,
- verstopft die Nieren,
- destabilisiert den Stoffwechsel,
- führt zu brüchigen Knochen.

Die Konsequenz, die daraus resultiert, ist eine Übersäuerung des Körpers. Diese führt wiederum zu Entzündungen des Körpers, Krankheiten wie beispielsweise Übergewicht, Haut- und Haarproblemen, sexuelle Probleme, Stress, instabile Psyche und viele mehr.

Unser Körper und unsere Ernährung braucht dringend ein Reset mit der Methode Vegan 3.0.

Wer vegan lebt und isst, nutzt nichts, was vom Tier stammt – weder Fleisch, Fisch und Eier noch Milchprodukte, Honig und Leder. Auch Haut- und Haarpflegeprodukte sowie Kosmetika werden nur dann benutzt, wenn sie frei von tierischen Bestandteilen sind. Die Mahlzeiten bestehen also überwiegend aus pflanzlichen Bestandteilen. Aber vegan heißt nicht gleich gesund, auf einige Faktoren muss man dabei noch achten.

Du musst bei dieser Ernährungsweise nicht auf dein saftiges Steak oder Schnitzel verzichten, denn VEGAN 3.0 ist ein zeitlich begrenzter veganer Ernährungsstil, zusätzlich wird auf Zucker und Weizen verzichtet.