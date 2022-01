Veganuary – Sei auch du mit dabei!

Was ist Veganuary?

Und, neugierig geworden?

Keine Angst!

Vegan 3.0 – Gesund und geheilt durch Fleisch-Vegan

Über den Autor:

Über den Verleger:

Veganuary ist eine Kampagne der gleichnamigen gemeinnützigen Organisation. Diese ruft jedes Jahr im Januar dazu auf, für 31 Tage auf tierische Lebensmittel zu verzichten und sich rein pflanzlich zu ernähren. Die Aktion wurde erstmals im Jahr 2014 veranstaltet. Jedoch haben damals lediglich 3.325 Menschen teilgenommen. Aber bereits 2021 haben weltweit mehr als 580.000 Menschen aus über 200 Ländern mitgemacht.Zahlreiche Unternehmen unterstützen die Aktion jedes Jahr, indem sie neue vegane Produkte auf den Markt bringen. Außerdem machen sie ihre Kunden auf rein pflanzliche Alternativen für tierische Produkte aufmerksam.Eine vegane Ernährung ist gut für deine Gesundheit und auch für die Umwelt, denn die Herstellung von Tierprodukten macht einen Großteil der Treibhausgas-Emissionen aus. Außerdem hilft eine vegane Ernährung dabei, Tierleid zu reduzieren.Probier es doch einfach mal aus! Der Veganuary ist die perfekte Gelegenheit dafür. Immer mehr Menschen tragen durch ihre Ernährungsumstellung zu einer gesünderen, umwelt- und tierfreundlicheren Lebensmittelproduktion bei. Deswegen konnte sich Deutschland auch als einer der Marktführer im Bereich veganer Lebensmittel etablieren.Sei auch du Teil der Veränderung und gemeinsam machen wir die Welt zu einem besseren Ort!Hier kannst du mitmachen und findest zusätzlich tolle Rezeptideen und hilfreiche Tipps.Falls dir die veganen Gerichte schmecken, du aber nicht dauerhaft auf Fleisch verzichten willst, ist das vollkommen in Ordnung. Denn auch hierfür haben wir die Lösung. In diesem Buch erfährst du, wie du gesund leben und Umwelt und Tiere schonen kannst, ohne dabei komplett auf Fleisch verzichten zu müssen:Erhältlich bei:undBei dieser Methode ernährst du dich nur zeitlich begrenzt vegan und verzichtest zusätzlich auf Zucker und Weizen.Durch den ausgewogenen Ernährungsstil von VEGAN 3.0 nimmt der Körper automatischauf. Üblicherweise können mit einer gängigen veganen Ernährung Mangelerscheinungen einhergehen, aber mit dieser Ernährungsform sind sie Geschichte. Und das ohne Fleischersatz- und Nahrungsergänzungsmittel!Außerdem werden durch diese Ernährungsweise Giftstoffe ausgeschieden und der Körper in ein gesundes Gleichgewicht gebracht. Deshalb verschwinden Krankheiten und körperliche Beschwerden wie von allein. Dadurch wirst du fitter und kraftvoller durch den Alltag gehen als je zuvor. Und überschüssiges Fett wird verbrannt und Muskeln werden aufgebaut. Außerdem wird die Haut gestrafft und Cellulite wird vorgebeugt. Durch die bewusste, gesunde und größtenteils basische Ernährung wirst du mehr Freude am Leben haben.