Zweite Herren des TSV Steppach spielen Mannschaftsrekord

DAMEN.

Im Auswärtsspiel bei Fortuna Schwabmünchen mussten die Damen des TSV Aufgehts Steppach eine empfindliche Niederlage einstecken. Diese war bereits nach der Startpaarung absehbar, konnte wie in dieser Spielzeit nicht zum ersten Mal eine verletzte Spielerin zwecks Personalmangels nicht ersetzt werden. Bei 1:1 Punkten und 143 Holz Rückstand war nach den Startduellen nur noch eine Punkteteilung möglich. Doch an diesem Tag sollte auch das nicht gelingen, beide Mannschaftpunkte holten sich die Gastgeber. Das Spiel ging mitPunkten undHolz verloren. Mannschaftsbestleistung spieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Elke Sohr (0) 313 - 471 (4) K. Below, Andrea Zschapa (2) 475 - 460 (2), A. Grötsch, Marlies Roch (1) 497- 522 (3) A. Englisch, Adele Weber (1) 489- 513 (3) B. Below.

HERREN I.

Auf den Boden der Tatsachen zurück geholt wurden die Herren des TSV Aufgehts Steppach im Heimspiel gegen Alle Neune Thal. Gegenüber dem Auswärtssieg von letzter Woche konnte man zwar die Leistung steigern, gegen den mannschaftlich geschlosseneren Gast hatte man am Ende dennoch mitPunkten undHolz das Nachsehen.Dank der Tagesbestleistung vonHolz durchging man bei 1:1 Punkten mit 39 Holz in Führung. Die Duelle im Mittelabschnitt verliefen auf Augenhöhe. Dennoch schmolz der Vorsprung auf 24 Holz. Das Schlussduo der Gäste fand sofort ins Spiel, mit 159 und 167 Holz in Durchgang 1 drehten sie das Spiel und gingen mit 44 Holz in Führung. Trotz einer Auswechslung konnten die Schlussspieler des TSV Steppach keinen Boden mehr gut machen und mussten sich gegen einen starken Gegner geschlagen geben.Der dritte Tabellenplatz konnte trotz der Niederlage gehalten werden. Aufgrund der Ausgeglichenheit der Liga wird das nächste Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht Weilheim aber sicherlich kein Spaziergang.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Josef Leichtle (1) 541 – 560 (3) F. König , Peter Koreny (4) 582 – 524 (0) S. Mazeth, Christian Saule (2) 564 – 548 (2) N. Kandler, Christian Diel (1) 537 – 568 (3) F. Ferigutti, Matthias Lange (1) 550 – 566 (3) D. Stoll, Thomas Kempfle / Christian Steppe (1) 523 – 574 (3) D. Abt.Im Heimspiel gegen den Lokalrivalen SpVgg Deuringen hat der TSV nach der klaren Vorrundenniederlage etwas gut zu machen. Und legte auch gleich richtig los. Mit 555 und 554 Holz erspielte man sich einen 2:0 Punkte- und 73 Holzvorsprung. Nachdem die Mittelpaarung weitgehend ausgeglichen verlief, sorgte Schlussspielermit der Tagesbestleistung von überragendenHolz für das Highlight des Tages. Mit dem Endergebnis vonHolz undPunkten gewann man nicht nur das Spiel, sondern setzte sowohl den Heim-Einzel- als auch Mannschaftsrekord der Bezirksliga Nord auf neue Bestmarken.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Robert Heuberger (3) 555 – 538 (1) S. Falk, Winfried Cermak (4) 554 – 498 (0) T. Reusch, Daniel Seidl (3) 570 – 533 (1) S. Gäbelein, Willi Sahl (1) 497 – 532 (3) J. Kaufmann, Christian Steppe (3) 600 - 543 (1) M. Großmann, Georg Spengler (1) 553 – 569 (3) E. Götzl.Im vorgezogenen Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht SG Edelshausen bestand die Chance, sich mit einem Sieg im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren. Von Beginn an wollte man sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen und startete mit den beiden schnittbesten Spielern. Das zahlte sich aus, dank sehr guten- Tagesbestleistung von- und 578 Holz ging man mit 2:0 Punkten und 83 Holz deutlich in Führung. Im Mittelabschnitt musste man dann etwas Federn lassen, bei 3:1 Punkten schmolz der Vorsprung auf 37 Holz. Nun war es an den Schlussspielern, den verbliebenen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Und das lösten die beiden vorbildlich. Von Durchgang zu Durchgang wurde das Plus ausgebaut, sodass am Ende ein ungefährdeterundSieg gefeiert werden konnte.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Daniel Seidl (3) 587– 521 (1) A.Schenke, Georg Spengler (2,5) 578 – 561 (1,5) P. Fischer, H. Eckert / W. Lange (4) 471 – 527 (0) B. Krammer, Ulrich Diel (2) 518 – 508 (2) J. Stegmayr, Willi Sahl (2) 543 - 542 (2) M. Kothmeier, Christian Steppe (4) 566– 508 (0) A. Winkler.Die dritte Herrenmannschaft musste im Auswärtspiel gegen KSC Friedberg auf den ungeliebten Bahnen des Kegelzentrums antreten. Bereits in der Startpaarung geriet man vorentscheidend in Rückstand, 0:2 Punkte und 142 Holz minus sprachen eine deutliche Sprache. Da half auch die Aufholjagd der Schlusspaarung nichts mehr, letztendlich musste man sich mitPunkten undHolz den Gastgebern geschlagen geben. Sehr erfreulich war die Mannschaftsbestleistung unseres JugendspielersmitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Reinhard Mayr (0) 430 - 557 (4) R. Bischoff, Reinhard Blank (1,5) 465 - 480 (2,5) S. Loedi, Marco Schmid (4) 511- 429 (0) W. Miller, Hans Heuberger (1) 497 - 519 (3) D. Djordjevic.