Kegeldamen des TSV Aufgeht's Steppach wieder zurück auf der Erfolgsspur

DAMEN.

. Mit einem Heimsieg gegen den KC Landsberied gelang den Damen des TSV Aufgehts Steppach der Anschluss an das Tabellen-Spitzentrio. Die Startpaarung erspielte sich bei 1:1 Punkten einen Plus von 50 Holz. Diesen Vorsprung baute das TSV-Schlussduo noch weiter aus. Neben den beiden Mannschaftspunkten nahmen sie ihren Gegnerinnen 149 Holz ab. Das Spiel endete mitPunkten undHolz zu Gunsten der Gastgeberinnen. Mannschaftsbestleistung erzieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Sandra Roch / Elke Sohr (3) 533- 476 (1) G. Neumann, Andrea Zschappa (1) 474 - 481 (3) K. Fehle, Marlies Roch (3) 515 - 450 (1) T. Ruppert, Adele Weber (4) 538 - 444 (0) P. Ficker.

HERREN I.

. Das Spiel um Tabellenplatz drei TSV Baar/Ebenhausen gegen den TSV Steppach war nichts für schwache Nerven. Erst mit den letzten Würfen stand dasUnentschieden bei einem Holzergebnis vonfest.In den ansonsten ausgeglichenen Paarungen der Start- und Mittelspieler sorgte vor allemmit der überragenden Tagesbestleistung vonHolz für das Highlight des Tages. Bei 2:2 Punkten ging das Schlussduo des TSV mit einem Vorsprung von 52 Holz auf die Bahn. Deren Duelle verliefen in den ersten drei Durchgängen auf Augenhöhe. Der Holzvorsprung wurde geringfügig auf 54 Zähler ausgebaut. In der Endphase jedoch konnten sich die Hausherren entscheidend steigern und beide Mannschaftspunkte erobern. Trotz des besseren Gesamtergebnisses musste sich der TSV auf Grund der mehrheitlich verlorenen Duelle mit einem Punkt begnügen.Letztlich können beide Mannschaften mit der Punkteteilung gut leben. Zwar gerät Tabellenplatz Eins langsam aber sicher außer Reichweite, andererseits dürfte mit dem Punktgewinn der möglicherweise vom Abstieg bedrohte achte Tabellenplatz kein Thema mehr sein.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Winfried Cermak (2) 540 – 543 (2) P. Meuth , Peter Koreny (3) 585 – 541 (1) B. Schweiger, Christian Diel (1) 527 – 517 (3) C. Kiesewetter, Ullrich Diel (3) 521 – 520 (1) T. Braunstein, Matthias Lange (2) 496 – 510 (2) M. Gärtner, Christian Saule (1,5) 540 – 555 (2,5) M. Königer.

HERREN II.

Nach drei Siegen in Folge war die zweite Herrenmannschaft, bei der vier Spieler der Rückrunden-Stammformation ersetzt werden mussten, beim KC Karlshuld zu Gast. Der Start verlief nicht nach Wunsch, 0:2 Punkte und ein Minus von 57 Holz waren so gar nicht nach dem Geschmack der Steppacher. Die Mittelpaarung zeigte zwar eine ansprechende Leistung, konnte aber einen Rückstand von 1:3 Punkten und 93 Holz nicht verhindern. Auch eine nochmalige Steigerung des Steppacher Schlussduos -spielte mitHolz Mannschaftsbestleistung -, konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Die Gastgeber waren an diesem Tag einfach zu stark.Letztendlich ging das Spiel trotz einer guten Mannschaftsleistung mitPunkten undverloren.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Horst Eckert (1) 484– 529 (3) T. Dürfeldt, Wolfgang Lange (1) 527– 539 (3) C. Wagner, Willi Sahl (3) 531 – 517 (1) N. Walter, Elias Luigart (1) 537 – 587 (3) J. Albrecht, Christian Steppe (2) 561- 556 (2) M. Knoll, Rudolf Mayer (1) 549 – 587 (3) U. Hammerer.

HERREN III.

. Mit einem weiteren Sieg im Heimspiel gegen den FC Stätzling 2 bleibt die dritte Herrenmannschaft dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. Bereits die Startpaarung erspielte sich einen 2:0 Punkte- und 63 Holzvorsprung. Dabei erzieltemitHolz Tagesbestleistung. Dem TSV-Schussduo blieb es überlassen, den sicheren Sieg nach Hause zu spielen. Der Endstand lauteteundHolz zu Gunsten des TSV Steppach.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Wolfgang Oppenländer (3) 539 - 499 (1) H. Hohlfeld, Johann Heuberger (2) 515 - 492 (2) H. Wintermayr, Marco Schmid (2) 533 - 515 (2) S. Wintermayr, Gerhard Zschappa (0) 473 - 510 (4) M. Ullrich.