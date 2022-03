Hüningen ein voller Erfolg für die Kanu Schwaben Augsburg

Nach der letztjährigen Absage fand das Weltranglisten-Rennen nun zum zweiten Mal im Dreiländereck statt. So begann die internationale Wettkampfsaison gleich recht spannend im Parc des Eaux Vives, 3 Quai du Maroc, 68330 Huningue, Frankreich mit einem internationalen Wettkampf und die Augsburger Kanu Schwaben hatten in allen vier Disziplinen starke Ergebnisse in den Finale der besten 10 Starterinnen und Starter aufzuweisen.Elena Lilik konnte eine Silber. im C 1 Damen und eine Bronzemedaille im K 1 Damen, Noah Hegge eine Silbermedaille im K 1 Herren mit nach Hause bringen, Julian Lindolf wurde neunter im C 1 Herren und Selina Jones 10.te im K 1 Damen im dicht besetzten Starterfeld.Ricarda Funk siegte bei den K 1 Damen.1. Platz Raffaello IVALDI ITA 0 93.21 0.002. Platz Thomas KOECHLIN SUI 2 93.24 +0.033. Platz Lennard TUCHSCHERER GER 2 94.40 +1.19 LKC Leipzig9. Platz Julian Lindolf / Kanu Schwaben Augsburg1. Platz Ricarda FUNK GER 0 92.93 0.00 KSV Bad Kreuznach/ Augsburg2. Platz Stefanie HORN ITA 4 98.62 +5.693. Platz Elena LILIK GER 0 99.72 +6.79 Kanu Schwaben Augsburg10. Platz Selina Jones GER/Kanu Schwaben Augsburg1. Platz Martin DOUGOUD SUI 0 84.65 0.002. Platz Noah HEGGE GER 2 85.44 +0.79 / Kanu Schwaben Augsburg3. Platz Lukas WERRO SUI 2 85.75 +1.101. Platz Martina SATKOVA CZE 2 106.85 0.002. Platz Elena LILIK GER 2 110.45 +3.60 Kanu Schwaben Augsburg3. Platz Andrea HERZOG GER 6 110.91 +4.06 LKC LeipzigAuch der Nachwuchs war stark unterwegs. Da es in den Worldranking Races keine Altersklasseneinteilung, sondern nur Bootsklassen gibt, konnten sie nicht im Finallauf mit eingreifen.