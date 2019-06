Das FFC Männerballett sucht Dich :)

Du hast Freude am Fasching, oder musst einfach mal von Zuhause raus?Du zeigst Dich gerne auf den kleinen und großen Bühnen in Augsburg Stadt und Land?Du bist männlich (m/X/X) ab 18 Jahre 🔞 🤣?Dann suchen wir genau Dich!!! Werde auch Du ein Teil von unserem geselligen und chaotischen Männerballett. ;)Denn unsere Mannen haben nicht nur bei den Auftritten auf der Bühne viel Spaß, sondern auch bei allerlei gemeinsamen Unternehmungen und Aktivitäten.🍻Wir haben Dein Interesse geweckt?! Du hast noch einen Freund, Nachbar, Schwager, Kollege, der auch unbedingt sein "nicht vorhandenes motorisches Geschick" auf der Bühne zeigen sollte 😂🤣Dann klingelt bei unserem Robert Hö durch, um alle weiteren Details zu klären (Y) (Telefon: 0172/8232147)Euer FFC MännerballettFotocredits: by Reinhard Lotti Heß