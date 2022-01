Augsburger Segler-Club erfolgreich in der Nachwuchsarbeit

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Der motivierte junge Augsburger begann 2019 mit dem Segelsport. Durch Corona konnten 2020 kaum Trainings stattfinden und fast keine Wettkämpfe gesegelt werden. Erst mit den vom Bayerischen Landessportverband beschlossenen Lockerungen im Mai 2021 war es möglich, an verschiedenen Trainings teilzunehmen. Philipp ist Mitglied im Uttinger Traditionsverein ASC, einem der ältesten Sportvereine am Ammersee und einer der ältesten Segelvereine Bayerns, wo die Nachwuchssegler regelmäßig trainieren.Die Optimisten-Jolle (kurz Opti genannt) ist ein kleines und leichtes Segelboot für Kinder und Jugendliche ab etwa sieben Jahren. Das weltweit in sehr hohen Stückzahlen verbreitete Boot hat nur ein Segel und dient neben Freizeitzwecken als Einstiegsklasse für den Wettkampfsport.Für die Segelanfänger gibt es die sogenannte Opti-Liga, eine Serie von Rennen für Kinder, die noch wenig oder keine Erfahrung im Regattasegeln haben. Im Vordergrund steht am Anfang weniger der Leistungsgedanke, sondern vielmehr die solide Aneignung von Grundlagen des Regattasports (Bootsführung, Manövertechnik, Regeln, Taktik usw.), wobei die Kinder sehr wohl Freude an ihrem Erfolg haben. Nach der Optiliga folgt dann der Start in der so genannten B-Gruppe.Philipp konnte die Opti-Liga des Geburts-Jahrgangs 2010/2011 gewinnen und in der Gesamtwertung Ammersee / Wörthsee / Pilsensee einen 4. Platz belegen.Durch das elterliche Engagement segelte der junge Augsburger, der jetzt die 5. Klasse am St. Anna-Gymnasium besucht, bereits im ersten Regatta-Jahr einige Opti B-Regatten, darunter am Simssee (3. Platz) sowie in Berlin (5. Platz). Am Partwitzer See bei Hoyerswerda / Sachsen fand die Mitteldeutsche Meisterschaft statt, bei der Philipp ebenfalls den 3. Platz erreichen konnte und an der Talsperre Bautzen erreichte er zum vierten Mal in der Gesamtwertung Platz 3.In der Rangliste der bayerischen Opti-B-Segler des Jahres 2021 sind 226 Seglerinnen und Segler erfasst, Philipp liegt auf Platz 42.Unterstützt wird Philipp Sonneck nicht nur vom Augsburger Segler-Club, das Kunststoff-Boot wird von der Fa. Polymer Consulting in Isen / Erding technisch betreut sowie von dem Hamburger Bootsbauer Stockmaritime . Das Coach-Fahrzeug wird von Automobile AVCI , Miesbach betreut. Den Fahrzeugausbau übernahm die Fa. Automobile Perfektion in Königsbrunn. Für die mentale und sportpsychologische Betreuung ist Philipp Hossfeld, PSM Consulting , aus Lamerdingen bei Buchloe zuständig.Die Saison 2022 beginnt für die jugendlichen Segler des Augsburger Clubs voraussichtlich in den Osterferien, geplant ist ein erstes Training entweder am Gardasee oder in Portoroz / Slowenien. Philipp Sonneck wird die nächste Saison mit einem neuen Segel der Erfolgsmanufaktur FRITZ SEGEL , Chiemsee beginnen. Im Rückblick hat ihm das persönliche Kennenlernen des erfolgreichen Seglers Werner Fritz viel Freude gemacht, der große Profi gab dem jungen Nachwuchssegler einige Tipps und wünschte ihm für 2022 viel Erfolg.