Unter den besten drei in Schwaben

Augsburg : Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH |

bfz-Ausbilder Klaus Mildenberger erhält den Meisterpreis für seine außerordentliche Leistung bei der Logistikmeister-Prüfung

Nicht nur anhaltende Globalisierung und Verkehrswachstum machen aus der Logistik eine der Wachstumsbranchen der Gegenwart. So sind qualifizierte Fach- und Führungskräfte wie derstark gefragt. Sie nehmen eine Schlüsselstellung im Unternehmen ein, da sie als Schnittstelle zwischen Planung und Fertigung, als Vermittler zwischen den Mitarbeitern und dem Management fungieren.Die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung wird vom Weiterbildungsträgerangeboten, die Zwischen- und Abschlussprüfung nimmt die Industrie- und Handelskammer (IHK) ab.Einer der Teilnehmer dieses Logistikmeisterlehrgangs stammt aus den eigenen bbw-Reihen. Klaus Mildenberger arbeitet im– Mutterkonzern des bbw – als. Neben der praktischen Ausbildung von Jugendlichen im hauseigenen Lager betreut und qualifiziert er auch Umschüler, Langzeitarbeitslose, jugendliche Schüler und Flüchtlinge in verschiedensten Projekten. Dabei ist er für die individuelle Förderung von Teilnehmern, über die Vermittlung von Praktika bis hin zur Planung und Umsetzung von Unterricht und Seminaren zuständig.Von 2015 bis 2017 durfte er imdie Rollen tauschen. An 62 Samstagen und in vier Blockwochen drehte sich bei ihm alles um Organisation, Personalleitung, Betriebswirtschaft, Technik und Mathematik.Klaus Mildenberger hat bei seiner Abschlussprüfung ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Mit 93 von 100 Punkten ist er. Hierfür wurde er mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Die Urkunde erhielt er, gemeinsam mit seinem Diplom beim Meistertag der IHK Schwaben in Augsburg.erzählt Klaus Mildenberger. Nicht alle Lehrgangskollegen, die begonnen haben, konnten wie Klaus Mildenberger durchhalten.Vier mussten aus unterschiedlichen Gründen abbrechen, zum Teil wegen räumlichen Veränderungen (Umzug), aber auch weil das Lernpensum zu hoch war.Und doch haben alle angehenden Logistikmeister, die zur Prüfung angetreten sind, bestanden. Das spricht für ein durchdachtes Konzept und gute Trainer. Mit knapp 760 Unterrichtsstunden ist der Lehrgang im bbw durchaus auch kürzer im Vergleich zu anderen Anbietern.fügt Lehrgangsleiter Andreas Loibl hinzu.Gerne informieren wir Sie über unseren Lehrgang sowie die attraktiven Fördermöglichkeiten. Sprechen Sie uns an:Herr Andreas LoiblTelefon: 0821 40802-198, E-Mail: andreas.loibl@bbw.deInternet: www.bbwbfz-seminare.de