Zahlreiche Eigenheimbesitzer in Deutschland haben nur sehr geringe Heizkosten und trotzdem ist es bei ihnen im Winter mollig warm. Das Wohnkonzept „Passivhaus“ mit exzellenter Dämmung, dreifach verglasten Fenstern, einer luft- und wärmebrückenfreien Bauweise sowie hocheffizienter Wärmerückgewinnung per Lüftungsanlage macht das möglich. Vom 9. bis 11. November finden für Interessierte weltweit die „Tage des Passivhauses“ statt. Auch im Landkreis Augsburg öffnen zahlreiche Hausbesitzer ihre Türen, um Rede und Antwort zu stehen. „Ideal, um neutrale und authentische Informationen aus erster Hand über das Wohnen und Leben im Passivhaus zu erfahren“, befürwortet Margit Spöttle, Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Augsburg, die Aktion.Stephan Leitschuh: Bauherr mit ErfahrungEiner der Bauherren ist Stephan Leitschuh aus Königsbrunn. Mit seiner Familie lebt er seit zehn Jahren in einem nach Passivhausstandard gebauten Eigenheim. „Die hocheffiziente Gebäudehülle sorgt für niedrige Heizkosten und über die Fenster wird das Hausinnere durch die Sonne gewärmt – und die schickt keine Rechnung“, so Stephan Leitschuh. Das ist Klimaschutz zum Nulltarif, kombiniert mit ausgezeichneter Wohnqualität, ohne lästiges Stoß-lüften und kalte Wände.Behaglich wohnen, Geld sparenEin Passivhaus ist ein Gebäudetyp, der so gut wie keine zusätzlichen Energiequellen benötigt, um im Inneren angenehme Temperaturen zu erreichen. Die Bewohner sparen so bares Geld. „Passiv“ werden die Gebäude genannt, weil der überwiegende Teil des Wärmebedarfs aus passiven Quellen kommt –beispielsweise über die Sonneneinstrahlung oder durch die Abwärme von Personen und technischen Geräten. Hochgedämmt und luftdicht zeigt sich die Gebäudehülle. Das Belüftungssystem leitet Abluft nach außen und führt die Wärme ins Haus zurück. Während heißer Sommertage sorgt die Verschattung der Fenster im Inneren für ein kühles Raumklima. Durch die Lüftungsanlage ist die Luftqualität fühlbar besser als in konventionellen Gebäuden, Allergiker können wieder durchatmen und Schimmelbildung aufgrund feuchter Luft ist ausgeschlossen.Regenerative EnergienFür die Heizung benötigt ein Passivhaus im Jahr pro Quadratmeter Wohnfläche nicht mehr als etwa 1,5 Liter Öl oder 1,5 Kubikmeter Erdgas (= 15 Kilowatt-stunden (kWh)). An sehr kalten Tagen kommt die Energie für warmes Wasser und fürs Nachheizen aus regenerativen Quellen und funktioniert beispielsweise per Wärmepumpe oder Nachheizregister. Charakteristisch für Passivhäuser sind die großen, südorientierten Fensterfronten. Architektonisch sind viele Varianten des Baukörpers aus Holz oder in Massivbauweise möglich. Auch Bestandsimmobilien können nach Passivhaus-Standard saniert werden.Mehrkosten, die sich rechnen1991 wurde das erste Passivhaus gebaut. Heute gibt es Passivhäuser der „dritten Generation“, angeboten von vielen Bauträgern und Fertighausherstellern. Aufgrund der hervorragenden Bauqualität sind sie um etwa acht bis zehn Prozent teurer als ein Standard-Einfamilienhaus, werden jedoch von Banken und der KfW besser gefördert. Mittelfristig gleicht sich die Mehrinvestition durch die eingesparten Heizkosten aus.Bauen für die ZukunftIn der Europäischen Union müssen durch die Neufassung der Europäischen Gebäuderichtlinie ab dem Jahr 2019 alle öffentlichen und ab 2021 auch alle privaten Gebäude den nearly-Zero-Energy-Standard (NZEB) erfüllen. Der Passivhaus-Standard erfüllt schon heute die Kriterien für diesen Niedrigst-Energiestandard.Geöffnet: Passivhäuser in der RegionAuf der Website www.passivhausprojekte.de sind alle teilnehmenden Passivhäuser mit detaillierten Informationen zur Besichtigung veröffentlicht. Die meisten Häuser können ohne Voranmeldung besucht werden, bei einigen ist eine kurze Anmeldung erwünscht. Veranstaltet werden die Tage der offenen Tür im Passivhaus von der IG Passivhaus Deutschland zusammen mit Passivhaus Austria sowie der Internationalen Passivhaus Vereinigung (iPHA).Übernachtung im Passivhaus-Hotel zu gewinnen!Besucher der Tage der offenen Tür im Passivhaus können gewinnen. Wer von seinem Besuch im Passivhaus ein Foto macht und in den sozialen Medien unter dem Hashtag #iPHopendays veröffentlicht, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Übernachtung in einem Passivhaus-Hotel in den Alpen.Türen auf beim Passivhaus!Hier die teilnehmenden Objekte aus dem Landkreis und der Stadt Augsburg:Einfamilienhaus, Königsbrunn (Massivbau)Familie LeitschuhDietrich-Bonhoeffer-Straße 1586343 KönigsbrunnSamstag, 10. November 2018, 10.30 bis 17 UhrFührungen um 11, 14 und 16 UhrMittagspause: 12.30 bis 14 UhrSonntag, 11. November 2018, 14.30 bis 17 UhrFührung um 15 UhrZweifamilienhaus, Königsbrunn (Massivbau)86343 KönigsbrunnFreitag, 9. November 2018, 9 bis 17 UhrTelefonische Voranmeldung unter 08231 / 989111,Dipl.-Ing. (FH) Alfred RauhutBüro-/Verwaltungsgebäude, Gersthofen (Holz-bau)Passivhauszentrum AugsburgGersthofer Straße 986368 Gersthofen-HirblingenFreitag, 9. November 2018, 9 bis 15 Uhr,Mittagspause:12 bis 13 UhrSamstag, 10. November 2018, 13 bis 16 UhrSonntag, 11. November 2018, 11 bis 15 Uhr,15:30 Uhr: Infoveranstaltung „Ein Haus aus Holz gebaut“Einfamilienhaus, Hirblingen (Holzbau)Familie WittmannGeorgenstraße 1886368 Gersthofen-HirblingenSamstag, 10. November 2018, 13 bis 16 UhrSonntag, 11. November 2048, 11 bis 15 UhrEinfamilienhaus, Neusäß (Mischbau)Familie SchlegelGrundweg 1386356 NeusäßSonntag, 11. November 2018, 11 bis 14 UhrEinfamilienhaus, Neusäß (Holzbau)Familie Schröttle/DrasdoMühlbachstraße 7086356 Neusäß-OttmarshausenSamstag, 10. November 2018, 10 bis 14 UhrEinfamilienhaus, Stadtbergen (Massivbau)Familie HochhuberRadmüllerweg 1686391 StadtbergenSonntag, 11. November 2018, 10 bis 16 UhrMittagspause: 12 bis 14 UhrFührungen um 10 und 14 Uhrmit telefonischer Voranmeldungunter 0821 / 4441484Einfamilienhaus, Ortlfingen (Holzbau)Familie SommerreißerDorfstraße 2986678 Ehingen-OrtlfingenSamstag, 10. November 2018, 15 bis 18 UhrEinfamilienhaus, Augsburg (Holzbau)Familie BoschClementine-Heymann-Straße 1886169 AugsburgSamstag, 10. November 2018, 13 bis 16 UhrSonntag, 11. November 2018, 11 bis 14 UhrDoppelhaus, Augsburg (Holzbau)Familie MahlerErlenweg 32 1/386169 AugsburgSamstag, 10. November 2018, 13 bis 16 UhrSonntag, 11. November 2018, 11 bis 15 UhrVortragsveranstaltungAm Sonntag, 11. November 2018, um 15.30 Uhr, lädt das Augsburger Passivhaus-Zentrum (Gersthofen-Hirblingen, Gersthofer Straße 9) an seinem Firmensitz zum Fachvortrag „Ein Passivhaus aus Holz gebaut“. Weitere Infos unter:www.augsburger-holzhaus.de