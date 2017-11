Orthopädiemechaniker und Physiotherapeuten schaffen zusammen - zum Wohle des Patienten.

Augsburg : bfz Augsburg gGmbH |

Die Schüler der Berufsfachschule für Physiotherapie des bfz Augsburg durften im Rahmen des Unterrichts die Orthopädiewerkstatt von StorhaMed in Pfersee besuchen.

Sie lernten, dass eine Versorgung mit Hilfsmitteln, wie Rollstühlen oder Gehhilfen, zielgenauer und schneller angepasst werden kann, wenn der Physiotherapeut die Notwendigkeit beim Patienten erkennt und den Orthopädiemechaniker mit einschaltet.In der heutigen Zeit wird eine gute Patientenversorgung immer schwieriger, deshalb ist dieum so wichtiger. Wir wollen schon in der Ausbildung eine gegenseitige Wertschätzung vermitteln, denn wir können zu Gunsten unserer Patienten von einem Austausch nur profitieren.Die angehenden Physiotherapeuten/innen des bfz Augsburg durften sich alle Bereiche der Werkstatt anschauen. Sie waren überrascht wie vielfältig die Arbeit der Orthopädietechnik ist.Unsere Schüler bekamen eine Zeitreise durch die unterschiedlichen Versorgungen nach Amputationen und bei Lähmungen, denken sie an die Kriegsversehrten und Kinderlähmungen im letzten Jahrhundert.Ausführlich wurden die Möglichkeiten der modernen Einlagenversorgung ausprobiert und die Unterstützung der physiotherapeutischen Arbeit dadurch diskutiert.Es konnte eine gegenseitige Wertschätzung der beiden Berufe des Orthopädiemechanikers und des Physiotherapeuten erreicht werden. Schnell war klar, dass im Team alles leichter und effizienter geht.Zum Wohle unserer Patienten!