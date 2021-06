Hilfreicher Glaube in der Corona Zeit

wurde der Ruf nach Solidarität immer lauter. Und wir konnten feststellen, dass unsere Gesellschaft durch diese Krise näher zusammengerückt ist. Unsere Demokratie ist ein Grund für große Dankbarkeit.Doch Sorgen belasten den Alltag. Betriebe wurden immer wieder lahmgelegt, Schulen und Kitas geschlossen. Existenzen von Familien und Unternehmen dadurch bedroht. Es wurde offenbar, dass der Mensch nicht alles in der Hand hat. Aber wo gibt es Trost und Sicherheit für die Betroffenen?Ich habe in dieser Corona Krise festgestellt, dass ich die größten Sorgen und Probleme bei Gott abgeben kann.Das Wort Gottes in der Bibel gab und gibt mir Kraft für mein tägliches Leben in dieser herausfordernden Zeit. Der Glaube ist für mich Lebensgrundlage. Die rettende Botschaft von Jesus Christus sind so unglaublich wichtig, dass man gar nicht oft genug darüber sprechen kann. Wer die Bibel liest, wird psychisch gestärkt und getröstet.Dazu gehört natürlich auch meine Familie und das soziale Umfeld. Dies hat in den vergangenen Monaten einen höheren Stellenwert für mich bekommen als vor der Corona Zeit.