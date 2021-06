Hessing setzt bei Knieoperationen auf Robotertechnologie

Um solche Fehlstellungen zu verhindern, setzen die Hessing Kliniken in Augsburg seit diesem Jahr auf modernste Robotertechnologie. Bei Knie-Implantationen kommt das Robotersystem ROSA (Robotic Surgery Assistant) zum Einsatz. „Mit Hilfe des Roboters kann sowohl die äußerst präzise Positionierung des Kunstgelenkes als auch die Optimierung der Weichteilspannung individuell perfekt umgesetzt werden“, erläutert Dr. Jan Tomas, Chefarzt und stellvertretender Ärztlicher Direktor am Zentrum für Endoprothetik der Hessing Kliniken. Hier werden jährlich mehr als 1.000 endoprothetische Eingriffe durchgeführt.Bei der Roboter-unterstützten Operation werden sogenannte Tracker am Knochen angebracht. Anschließend werden festgelegte knöcherne Referenzpunkte markiert, so dass der Computer die Stellung des Kniegelenkes im Raum erfassen kann. Der Roboter schlägt dann die präzise Prothesenpositionierung anhand der Planung vor, die durch den Operateur intraoperativ individuell angepasst werden kann. „Das letzte Wort hat immer noch der Mensch und nicht die Maschine“, so Dr. Tomas. Durch die Unterstützung des Roboters wird die Positionierung des Kunstgelenkes perfektioniert und die umgebenden Strukturen, wie Gefäße, Nerven und Bänder geschützt. Aufgrund der Zusammenarbeit des Chirurgen mit dem Roboter wird auch von Co-Botik gesprochen, da der Roboter den Operateur wesentlich in der Einstellung der Implantate unterstützt, die einzelnen OP Schritte aber nur vom erfahrenen Operateur überprüft und durchgeführt werden.Die Vorteile einer solchen Roboter-unterstützten Operation, die in Augsburg und Umgebung einzigartig ist, liegen für den Patienten auf der Hand. Die außergewöhnlich hohe Präzision soll zu einer besseren Beweglichkeit, weniger Schmerzen, kürzeren Klinikaufenthalten und somit einer rascheren Erholung und schnelleren Rückkehr in den Alltag führen. Erste klinische Untersuchungen bestätigen dies. Auch das Risiko für Folgeoperationen soll geringer sein. Ein weiterer Vorteil der ROSA-Robotik ist, dass hierfür keine Computertomographiedarstellung des Kniegelenks notwendig ist. Mit den konventionellen Röntgenbildern kann die Software ein 3D Modell des Kniegelenkes entwerfen und die Positionierung sowie passende Größe des Implantats vorschlagen.Die Hessing Kliniken sind eines der führenden Orthopädie-Kompetenzzentren Europas und gehören zu den größten orthopädischen Fachkliniken deutschlandweit.Unsere Ärzte führen über 10.000 orthopädische Operationen im Jahr durch. In dem orthopädischen Klinikum mit sechs hochspezialisierten Fachabteilungen, einer Abteilung mit einzigartiger Kompetenz im Bereich der Regional-anästhesie und Schmerztherapie, den zwei Rehabilitationskliniken und der privatärztlichen Hessingpark-Clinic GmbH mit ihrem Schwerpunkt im Bereich der Versorgung von Spitzensportlern behandeln wir jährlich mehr als 13.000 stationäre Patienten auf höchstem medizinischem und pflegerischem Niveau.Trägerin der Kliniken ist die traditionsreiche Hessing Stiftung, zu der mehrere Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft und anderer Branchen mit dem Schwerpunkt im Großraum Augsburg gehören. Seit über 150 Jahren steht sie für eine exzellente Betreuung in den Bereichen Orthopädie, Rehabilitation, Kinder- und Jugendlichen-Betreuung sowie der Orthopädietechnik und Orthopädieschuhtechnik.www.hessing-kliniken.de