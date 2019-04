Frohe Ostern - Auferstehungsfest

Nach jeder Winterzeit erwacht der Frühling. Wir sagen oft, wir können das Nahen des Frühlings am Geruch erkennen. Wir atmen diese frische Luft tief ein, sehen wie in der Natur die Knospen und Blätter beginnen zu treiben.Es liegt an diesem besonderen Duft, an den ersten warmen Sonnenstrahlen, am Zwitschern der Vögel, dass wir uns gut fühlen. Die Schöpfung erwacht – nach der Winterzeit sehen wir einen neuen Anfang.Auch Gott möchte den Menschen einen neuen Anfang geben. Ein neues Leben, das über den Tod hinausgeht. Jesus ist auferstanden von den Toten. Das feiern Christen an Ostern. Er hat den Tod überwunden. Gott hat für jeden Menschen einen perfekten Plan für sein Leben, sobald wir bereit sind seine Liebe durch Jesus anzunehmen. Die Liebe Gottes erschienen in seinem Sohn Jesus Christus.Jesus sagt: „Ich bin gekommen, damit sie (die Menschen) das Leben in seiner überfließenden Fülle haben“. Johannes Evangelium 10,10